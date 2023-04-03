Дитяче Євробачення: де та коли відбудеться пісенний конкурс

Ніцца стане офіційним містом-господарем дитячого Євробачення 2023. Цьогоріч пісенний конкурс пройде у неділю, 26 листопада.
Про це повідомляє Junior eurovision.
Після перемоги Лісандро на дитячому Євробаченні в Єревані з піснею "Oh Maman" Франція організує конкурс у Палаці Нікайя в Ніцці. Нагадаємо, що це друга перемога Франції за 3 роки.
Україну торік на конкурсі представляла Злата Дзюнька з авторською піснею "Незламна". Вона посіла дев'яте місце.
Слоган і бренд заходу будуть оприлюднені пізніше цього року.
"Ми раді повернутися до Франції на 21-й дитячий пісенний конкурс Євробачення лише через 2 роки після вражаючого проведення в Парижі. Команда France Télévisions має досвід, бачення та пристрасть створити щось справді чарівне в Ніцці цього листопада", - заявив Мартін Остердал, виконавчий супервайзер дитячого Євробачення.
Дельфін Ернотт-Кунчі, президент France Télévisions і президент Європейської мовної спілки, додала:
"Я дуже рада, що це друге дитячого Євробачення, організоване Францією, відбудеться в Ніцці, місті історії та культури, яке є символом нашої країни. І цього року дитяче Євробачення порадує як молодих, так і дорослих, які будуть стежити за цією популярною подією в Палаці Нікайя та на публічних медіа-каналах EBU (Європейської мовної спілки)".
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