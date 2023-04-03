Детское Евровидение: где и когда состоится песенный конкурс

Детское Евровидение 2023

После победы Лисандро на детском Евровидении в Ереване с песней "Oh Maman" Франция организует конкурс во Дворце Никайя в Ницце. Напомним, что это вторая победа Франции за 3 года.

Украину в прошлом году на конкурсе представляла Злата Дзюнька с авторской песней "Несокрушимая". Она заняла девятое место.

Слоган и бренд мероприятия будут обнародованы позже в этом году.

"Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидения только через 2 года после впечатляющего проведения его в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре", - заявил Мартин Остердал, исполнительный супервайзер детского Евровидения.

Дельфин Эрнотт-Кунчи, президент France Télévisions и президент Европейского языкового союза, добавила:

"Я очень рада, что это второе детское Евровидение, организованное Францией, состоится в Ницце, городе истории и культуры, который является символом нашей страны. И в этом году детское Евровидение порадует как молодых, так и взрослых, которые будут следить за этим популярным событием в дворцы Никайя и на публичных медиа-каналах EBU (Европейского языкового союза)".

Дворец Никайя, в котором пройдет детское Евровидение 2023 года (фото: junioreurovision.tv)