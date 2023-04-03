RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Детское Евровидение: где и когда состоится песенный конкурс

Детское Евровидение 2023 состоится в Ницце (колkаж Styler)
Автор: Василина Копытко

Ницца станет официальным городом-хозяином детского Евровидения 2023. В этом году песенный конкурс пройдет в воскресенье, 26 ноября.

Об этом сообщает Junior eurovision.

Детское Евровидение 2023

После победы Лисандро на детском Евровидении в Ереване с песней "Oh Maman" Франция организует конкурс во Дворце Никайя в Ницце. Напомним, что это вторая победа Франции за 3 года.

Украину в прошлом году на конкурсе представляла Злата Дзюнька с авторской песней "Несокрушимая". Она заняла девятое место.

Слоган и бренд мероприятия будут обнародованы позже в этом году.

"Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидения только через 2 года после впечатляющего проведения его в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре", - заявил Мартин Остердал, исполнительный супервайзер детского Евровидения.

Дельфин Эрнотт-Кунчи, президент France Télévisions и президент Европейского языкового союза, добавила:

"Я очень рада, что это второе детское Евровидение, организованное Францией, состоится в Ницце, городе истории и культуры, который является символом нашей страны. И в этом году детское Евровидение порадует как молодых, так и взрослых, которые будут следить за этим популярным событием в дворцы Никайя и на публичных медиа-каналах EBU (Европейского языкового союза)".

Дворец Никайя, в котором пройдет детское Евровидение 2023 года (фото: junioreurovision.tv)

Ранее мы рассказывали о том, что вокруг Евровидения 2023 года разгорается скандал, потому что фаворитку букмекеров обвинили в плагиате украинской песни.

Читайте также о том, что на Евровидении 2023 года теперь новый фаворит.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениедітиДетское Евровидение