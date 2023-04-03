Детское Евровидение: где и когда состоится песенный конкурс

Ницца станет официальным городом-хозяином детского Евровидения 2023. В этом году песенный конкурс пройдет в воскресенье, 26 ноября.
Об этом сообщает Junior eurovision.
После победы Лисандро на детском Евровидении в Ереване с песней "Oh Maman" Франция организует конкурс во Дворце Никайя в Ницце. Напомним, что это вторая победа Франции за 3 года.
Украину в прошлом году на конкурсе представляла Злата Дзюнька с авторской песней "Несокрушимая". Она заняла девятое место.
Слоган и бренд мероприятия будут обнародованы позже в этом году.
"Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидения только через 2 года после впечатляющего проведения его в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре", - заявил Мартин Остердал, исполнительный супервайзер детского Евровидения.
Дельфин Эрнотт-Кунчи, президент France Télévisions и президент Европейского языкового союза, добавила:
"Я очень рада, что это второе детское Евровидение, организованное Францией, состоится в Ницце, городе истории и культуры, который является символом нашей страны. И в этом году детское Евровидение порадует как молодых, так и взрослых, которые будут следить за этим популярным событием в дворцы Никайя и на публичных медиа-каналах EBU (Европейского языкового союза)".
Ранее мы рассказывали о том, что вокруг Евровидения 2023 года разгорается скандал, потому что фаворитку букмекеров обвинили в плагиате украинской песни.
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