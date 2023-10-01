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Дитяче Євробачення 2023: де сьогодні дивитися нацвідбір та як проголосувати

Де дивитися Дитяче Євробачення 1 жовтня (фото: jun-new.eurovision.ua)
Автор: Анна Шиканова

Національний відбір на Дитяче Євробачення відбудеться 1 жовтня о 18:00. Переможець Нацвідбору буде представляти Україну на 21-му конкурсі Дитяче Євробачення у Ніцці. Конкурс відбудеться 26 листопада 2023 року.

Де дивитися Нацвідбір та як проголосувати за учасників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Дитячого Євробачення.

Де дивитися

Початок трансляції Національного відбору о 18:00. Дивися можна на таких платформах:

Телеканал та сайт "Суспільне Культура"

Сайт Дитячого Євробачення - junior.eurovision.ua

Facebook-сторінка "Дитяче Євробачення"

YouTube-канал "Дитяче Євробачення"

У застосунку "Дія" - на "Дія.TV" та телеканал "Суспільне Культура HD".

Як проголосувати за виконавців

Переможця фіналу будуть визначати за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Голосування глядачів проходить у два етапи. Перше відбулося за два дні до Нацвідбору, а друге - буде під час трансляції.

Опитування відкрилося сьогодні, 1 жовтня у застосунку "Дія". Проголосувати за одного з кандидатів можна буде приблизно протягом 20 хвилин після того, як виступлять усі фіналісти.

Як проголосувати на Нацвідборі Дитячого Євробачення (скріншот)

Свій голос за виконавців мають право віддати всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти у застосунок "Дія", обрати у розділі "Послуги" пункт "Опитування" та віддати свій голос.

До складу журі фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення увійшли Ігор Кондратюк, Jerry Heil та Alyona Alyona. Членів журі українці обрали за допомогою голосування у застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто попав у фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення.

А також ми розповідали про те, коли та у якому місті пройде Євробачення 2024.

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