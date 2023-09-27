"Дитину треба народити молодою". У Росії випустили методичку для відмовлянь жінок від абортів

У Росії випустили методичку для гінекологів, щоб відмовляти жінок робити аборт. Уряд планує зменшити кількість абортів вдвічі до 2025 року, і, схоже, методичка - це один із політичних заходів. Багато із рекомендацій для лікарів не відповідають потребам сьогоднішнього світу та навіть нагадують стереотипи з СРСР, що дуже типово для Росії.

Як переконують дівчат до 18 років

Головний меседж, який російські лікарі повинні донести молодим дівчатам, полягає в тому, що "вагітність - це природно та прекрасно для кожної жінки". Однак варто враховувати, що вагітність також залишається вибором самої жінки, а не тиранічного уряду.

Якщо дівчина боїться повідомити новину батьку дитину, лікар повинен сказати: "Дитина зміцнить ваш союз. У вас з'являться нові цілі, досягаючи яких, ви станете ближчими один до одного".

Така установка є доволі схожою на Радянський Союз, коли пари одружувалися через спільну дитину, а через декілька років усе одно розлучалися чи жили в нещасливому шлюбі.

У разі якщо дівчина боїться виховувати дитину одна, то аргумент у медиків залізний: "Чоловіків із серйозними намірами не злякає наявність дитини".

На страх не здобути освіту чи побудувати кар'єру росіянці скажуть, що це можна завжди встигнути, а от дитину народжувати точно потрібно в молодому віці.

Поширеною причиною ранніх абортів є незрілість дівчини та хлопця та неготовність до батьківства. Проте в Росії вам не дають шанс на свідоме народження дитини:

"Бути молодою мамою - це чудово!"

"Діти, народжені молодими батьками, дуже близькі до них, адже вони практично з одного покоління".

"Серед успішних людей є чимало молодих батьків, які гармонійно розподіляють ресурси часу та батьківського піклування".

Як жінок у Росії відмовляють від абортів (фото: Freepik)

Як переконують жінок від 18 до 35 років

Якщо росіянка скаже лікарю, що хоче пожити до себе, той відповість їй щось на кшталт: "Наявність дитини не означає повну відмову від власних цілей та бажань. Навпаки, ви відкриєте багато нових інтересів і захоплень, які стануть предметом вашої уваги".

Але хто як не гінекологи-акушери повинні знати, що діти завжди потребують уваги та часу? Тому часто батькам доводиться йти на самопожертви, що повинно бути свідомим рішенням. Проте не для Росії.

Якщо жінка вже має дітей і не хоче чи не готова до ще одного малюка, її відмовлять, мовляв, старші будуть допомагати:

"Ваша дитина буде щаслива мати брата чи сестру".

"Старша дитина - велика підмога. Досить навчити його чомусь, як усі молодші беруть з нього приклад і наслідують його".

"Не завжди діти відволікають від домашніх справ, переважно вони зайняті іграми між собою чи спільною справою".

Крім того, маніпулятивним є нагадування про пільги та виплати для багатодітних сімей: "Якщо ви народите 7 і більше дітей, можете бути нагороджені орденом "Батьківська слава", а при народженні 4 і більше дітей - медаллю до цього ордену".

Як переконують жінок після 35 років

У цьому блоці не так багато причин, чому жінка могла б відмовитися від народження дитини. Серед них бажання пожити для себе та страх народити хвору дитину.

У другому випадку вагітну переконають, що медицина Росії зробить все для вчасної діагностики патологій.

Таким чином бачимо, що в той час, як увесь світ бореться за свободу вибору жінок і рухається більш демократичним шляхом, Росія залишається в минулому. І виповзати звідти не збирається.