"Ребенка надо родить молодой". В России выпустили методичку для отговаривания женщин от абортов
В России выпустили методичку для гинекологов, чтобы отговаривать женщин делать аборт. Правительство планирует уменьшить количество абортов вдвое до 2025 года, и, похоже, методичка - это одна из политических мер. Многие рекомендации для врачей не отвечают потребностям сегодняшнего мира и даже напоминают стереотипы из СССР, что очень типично для России.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пермь.онлайн рассказывает, как российские гинекологи должны убеждать женщин оставлять нежелательного ребенка.
Как убеждают девушек до 18 лет
Главный месседж, который российские врачи должны донести молодым девушкам, состоит в том, что "беременность - это естественно и прекрасно для каждой женщины". Однако следует учитывать, что беременность также остается выбором самой женщины, а не тиранического правительства.
Если девушка боится сообщить новость отцу ребенка, врач должен сказать: "Ребенок укрепит ваш союз. У вас появятся новые цели, достигая которых, вы станете ближе друг к другу".
Такая установка довольно похожа на Советский Союз, когда пары женились из-за общего ребенка, а через несколько лет все равно разводились или жили в несчастливом браке.
В случае если девушка боится воспитывать ребенка одна, то аргумент у медиков железный: "Мужчин с серьезными намерениями не испугает наличие ребенка".
На страх не получить образование или построить карьеру россиянке скажут, что это можно всегда успеть, а вот ребенка рожать точно нужно в молодом возрасте.
Распространенная причина ранних абортов - незрелость девушки и парня и неготовность к отцовству. Однако в России вам не дают шанс на сознательное рождение ребенка:
- "Быть молодой мамой - это здорово!"
- "Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки к ним, ведь они практически из одного поколения".
- "Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской опеки".
Как женщинам в России отказываются делать аборт (фото: Freepik)
Как убеждают женщин от 18 до 35 лет
Если россиянка скажет врачу, что хочет пожить для себя, тот ответит ей что-то типа: "Наличие ребенка не означает полного отказа от собственных целей и желаний. Напротив, вы откроете много новых интересов и увлечений, которые станут предметом вашего внимания".
Но кто как ни гинекологи-акушеры должны знать, что дети всегда требуют внимания и времени? Поэтому часто родителям приходится идти на самопожертвования, что должно быть сознательным решением. Однако не для России.
Если у женщины уже есть дети и она не хочет или не готова к еще одному малышу, ее отговорят, мол, старшие будут помогать:
- "Ваш ребенок будет счастлив иметь брата или сестру".
- "Старший ребенок - большое подспорье. Достаточно научить его чему-то, как все младшие берут с него пример и подражают ему".
- "Не всегда дети отвлекают от домашних дел, преимущественно они заняты играми между собой или общим делом".
Кроме того, манипулятивним является напоминание о льготах и выплатах для многодетных семей: "Если вы родите 7 и более детей, можете быть награждены орденом "Родительская слава", а при рождении 4 и более детей - медалью к этому ордену".
Как убеждают женщин после 35 лет
В этом блоке не так много причин, почему женщина могла бы отказаться от рождения ребенка. Среди них желание пожить для себя и страх родить больного ребенка.
Во втором случае беременную убедят, что медицина России сделает все для своевременной диагностики патологий.
Таким образом, видим, что в то время, как весь мир борется за свободу выбора женщин и движется более демократическим путем, Россия остается в прошлом. И выползать оттуда не собирается.
Раньше мы рассказывали, каких врачей-гинекологов следует опасаться.
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