Дитину назвали на честь улюбленої їжі. Тепер бояться знущань у школі

Маленьку дівчинку назвали на честь улюбленої їжі у США. Кілька років про примху батьків не знали, але коли ім'я спливло в соцмережах, люди почали висловлювати побоювання, що дитяті доведеться непросто в школі та й в житті загалом.

Як звати дівчинку

Малючка народилася ще в 2019-му році, а нещодавно завдяки репосту соцмережі нагадали про цю подію. Тоді саме бабуся розкрила унікальне ім'я для своєї онучки - і ніхто не може повірити, що воно справжнє.

"Офіційно, моя донька народила прекрасну дівчинку. Ласкаво просимо, дитя Авакуддо", - такий пост з'явився в Reddit.

Тобто дівчинку вже кілька років кличуть Avacuddo, фактично на честь фрукта авокадо.

Користувачі мережі активно коментують пост у стилі "бідна дитина в школі":

Ця бідна дитина приречена,

Можливо, її звуть Ава, а "авокадо" - це прізвисько?

Ні. Зупиніть це!

Що кажуть експерти

Тенденція давати дітям незвичні імена існує у всьому світі. І часто батьки не до кінця розуміють про наслідки.

Батькам важко визначитися з ім’ям, оскільки ім’я так багато говорить про вашу особисту та сімейну приналежність. Це одноразове рішення, яке діє протягом усього життя вашої дитини - принаймні, якщо вона не вирішить його змінити!",- говорить експерт з імен Памела Редмонд.

Найнезвичніші дитячі імена в Україні

Українці також відрізняються оригінальністю в цьому питанні. Так, згідно звіту Мін'юсту, найнезвичнішими іменами 2022 року стали:

Для дівчат: Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.

Для хлопчиків: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.