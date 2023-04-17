Дитину назвали на честь улюбленої їжі. Тепер бояться знущань у школі
Маленьку дівчинку назвали на честь улюбленої їжі у США. Кілька років про примху батьків не знали, але коли ім'я спливло в соцмережах, люди почали висловлювати побоювання, що дитяті доведеться непросто в школі та й в житті загалом.
Про це пише Daily Mail.
Як звати дівчинку
Малючка народилася ще в 2019-му році, а нещодавно завдяки репосту соцмережі нагадали про цю подію. Тоді саме бабуся розкрила унікальне ім'я для своєї онучки - і ніхто не може повірити, що воно справжнє.
"Офіційно, моя донька народила прекрасну дівчинку. Ласкаво просимо, дитя Авакуддо", - такий пост з'явився в Reddit.
Тобто дівчинку вже кілька років кличуть Avacuddo, фактично на честь фрукта авокадо.
Користувачі мережі активно коментують пост у стилі "бідна дитина в школі":
- Ця бідна дитина приречена,
- Можливо, її звуть Ава, а "авокадо" - це прізвисько?
- Ні. Зупиніть це!
Що кажуть експерти
Тенденція давати дітям незвичні імена існує у всьому світі. І часто батьки не до кінця розуміють про наслідки.
Батькам важко визначитися з ім’ям, оскільки ім’я так багато говорить про вашу особисту та сімейну приналежність. Це одноразове рішення, яке діє протягом усього життя вашої дитини - принаймні, якщо вона не вирішить його змінити!",- говорить експерт з імен Памела Редмонд.
Найнезвичніші дитячі імена в Україні
Українці також відрізняються оригінальністю в цьому питанні. Так, згідно звіту Мін'юсту, найнезвичнішими іменами 2022 року стали:
Для дівчат: Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.
Для хлопчиків: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.
Раніше ми писали, як назвати дитину, народжену у квітні, щоб вона була щасливою.
Також читайте, що чоловік зламав собі обидві ноги, щоб ходити на побачення.