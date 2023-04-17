Ребенка назвали в честь любимой еды. Теперь боятся издевательств в школе

Маленькую девочку назвали в честь любимой еды в США. Несколько лет о прихоти родителей не знали, но когда имя всплыло в соцсетях, люди начали выражать опасения, что ребенку придется непросто в школе и в жизни в целом.

Как зовут девочку

Малышка родилась еще в 2019-м году, а недавно благодаря репосту соцсети напомнили об этом событии. Тогда именно бабушка раскрыла уникальное имя для своей внучки - и никто не может поверить, что оно настоящее.

"Официально, моя дочь родила прекрасную девочку. Добро пожаловать, дитя Авакуддо", - такой пост появился в Reddit.

То есть, девочку уже несколько лет зовут Avacuddo, фактически в честь фрукта авокадо.

Пользователи сети активно комментируют пост в стиле "бедный ребенок в школе":

Этот бедный ребенок обречен,

Может быть, ее зовут Ава, а "авокадо" - это прозвище?

Нет. Остановите это!

Что говорят эксперты

Тенденция давать детям необычные имена существует по всему миру. И часто родители не до конца понимают последствия.

Родителям трудно определиться с именем, поскольку имя так много говорит о вашей личной и семейной принадлежности. Это одноразовое решение, которое действует на всю жизнь вашего ребенка - по крайней мере, если он не решит его изменить!" - говорит эксперт по именам Памела Редмонд.

Самые необычные детские имена в Украине

Украинцы тоже отличаются оригинальностью в этом вопросе. Так, согласно отчету Минюста, самыми необычными именами 2022 года стали:

Для девочек: Мрия, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина.

Для мальчиков: Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.