Дитина почала грубити: ці чотири способи допоможуть впоратися з неприємною ситуацією

Слідкуйте за собою

Це основне і головне правило - мамі та татові варто пам'ятати, що поведінка дітей часто є віддзеркаленням того, що роблять дорослі. Якщо в сім'ї часто говорять брутально між собою, пирхають і обзиваються, то для дитини це стане нормою. І вона вважатиме, що таке спілкування допустиме не тільки у мами з татом, а й у нього – з усіма людьми довкола.

Залишайтеся спокійними

Якщо дитина почала грубити, не потрібно повторювати її стиль поведінки або дратуватися від агресії. Це підбадьорить його ще більше.

Поводьтеся гідно, говоріть спокійно. Таким чином, ви не програєте в сутичці з маленьким хитруном, не доведете ситуацію до абсурду і не розпалите величезну пожежу конфлікту.

Не ведіться на хитрощі

Деколи діти грубістю намагаються досягти бажаного, особливо, якщо батьки стійко стоять на своєму "ні". І вестися на черговий прийом татові та мамі не варто.

Одна слабина і ви чітко дасте зрозуміти, що такою поведінкою можна досягти бажаного в будь-якій ситуації. Якщо виявите стійкість - дитина шукатиме інші варіанти отримати те, чого вона хоче. Наприклад, домовитися з батьками або виявити послух.

Озвучуйте свої почуття

Не варто нападати на дитину і починати звітувати її за поведінку. Говоріть про себе - озвучте те, що ви відчуваєте і те, що може відчувати ваша дитина. Наприклад: "Я знаю, що ти зараз злий, але і я дуже засмучена".

Це може зупинити грубість, розвинути у дитини емпатію. Методи з промовлянням почуттів варто використати й мамам, і татам.