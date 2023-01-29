Ребенок начал грубить: эти четыре способа помогут справиться с неприятной ситуацией

Следите за собой

Это основное и главное правило - маме и папе стоит помнить, что поведение детей часто является отзеркаливанием того, что делают взрослые. Если в семье часто говорят грубо между собой, фыркают и обзываются, то для ребенка это станет нормой. И он будет считать, что такое общение допустимо не только у мамы с папой, но и у него - со всеми людьми вокруг.

Оставайтесь спокойными

Если ребенок начал грубить, не нужно повторять его стиль поведения или выходить из себя от злости. Это раззадорит его еще больше.

Ведите себя достойно, говорите спокойно. Таким образом вы не проиграете в стычке с маленьким хитрецом, не доведете ситуацию до абсурда и не распалите огромный пожар конфликта.

Не ведитесь на хитрости

Порой дети грубостью пытаются добиться желаемого, особенно, если родители стойко стоят на своем "нет". И вестись на очередную уловку папе и маме не стоит.

Одна слабина и вы четко дадите понять, что таким поведением можно добиться желаемого в любой ситуации. Если проявите стойкость - ребенок будет искать другие варианты получить то, чего он хочет. Например, договориться с родителями или проявить послушание.

Озвучивайте свои чувства

Не стоит нападать на ребенка и начинать отчитывать его за поведение. Говорите о себе - озвучьте то, что вы чувствуете и то, что может чувствовать ваш ребенок. Например: "Я знаю, что ты сейчас зол, но и я очень расстроена".

Это может остановить грубость, развить у ребенка эмпатию. Методы с проговариванием чувств стоит использовать и мамам, и папам.