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Дитина отримала отруєння свинцем після вживання яблучного пюре з корицею

Середа 29 листопада 2023 13:19
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Дитина отримала отруєння свинцем після вживання яблучного пюре з корицею Дитина отримала отруєння свинцем із дитячого пюре (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Малюк Руді з Мериленду отримав отруєння свинцем. Аналізи показали, що допустимий поріг перевищено у шість разів. Батьки перевернули весь будинок у пошуках джерела, але їм навіть на думку не спало, що отруєння сталося через дитяче харчування.

Деталі цієї майже детективної історії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Washington Post.

Сара та Ріккі Каллахан дізналися про наявність свинцю в крові малюка Руді під час звичайного аналізу крові. Під час повторного аналізу виявилося, що допустима норма свинцю перевищена у шість разів. Батьки хлопчика занепокоїлися та почали шукати джерело.

Вони перевірили меблі, килим, іграшки, воду, посуд, ліжечко дитини - і нічого підозрілого не знайшли. А потім Сарі хтось із колег надіслав статтю про відкликання Управлінням з контролю за продуктами та ліками тих же пакетиків фруктового пюре, які їв Руді протягом кількох місяців.

Виявилося, що Руді був не єдиним, хто отримав отруєння через дитяче яблучне пюре з корицею. До Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів надійшло понад 50 повідомлень про дітей віком до 4 років, які потенційно зазнали впливу свинцю в забруднених пакетах фруктового пюре з яблуком та корицею.

Дитина отримала отруєння свинцем після вживання яблучного пюре з корицею

Руді отримав отруєння свинцем із дитячого пюре (фото: washingtonpost.com)

Виготовлено це пюре в Еквадорі та продається під брендами WanaBana, Weis, Schnucks.

Рівні свинцю в Руді досягли піку під час другого скринінгу, але потім почали знижуватися, коли малюка перевели на дієту з цілісних продуктів. Тепер він найбільше любить шпинат із сиром та часником.

Дитина отримала отруєння свинцем після вживання яблучного пюре з корицею

Дитяче пюре стало джерелом свинцю (фото: washingtonpost.com)

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