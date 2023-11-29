Ребенок получил отравление свинцом после употребления яблочного пюре с корицей

Малыш Руди из Мэриленда получил отравление свинцом. Анализы показали, что допустимый порог превышен в шесть раз. Родители перевернули весь дом в поисках источника, но им даже в голову не пришло, что отравление произошло из-за детского питания.

Детали этой почти детективной истории рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Washington Post.

Сара и Рикки Каллахан узнали о наличии свинца в крови малыша Руди во время обычного анализа крови. Во время повторного анализа оказалось, что допустимая норма свинца превышена в шесть раз. Родители мальчика забеспокоились и начали искать источник.

Они проверили мебель, ковер, игрушки, воду, посуду, кроватку ребенка - и ничего подозрительного не нашли. А потом Саре кто-то из коллег прислал статью об отзыве Управлением по контролю за продуктами и лекарствами тех же пакетиков фруктового пюре, которые ел Руди в течение нескольких месяцев.

Оказалось, что Руди был не единственным, кто получил отравление из-за детского яблочного пюре с корицей. В Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поступило более 50 сообщений о детях в возрасте до 4 лет, потенциально подвергшихся воздействию свинца в загрязненных пакетах фруктового пюре с яблоком и корицей.

Руди получил отравление свинцом из детского пюре (фото: washingtonpost.com)

Произведено это пюре в Эквадоре и продается под брендами WanaBana, Weis, Schnucks.

Уровни свинца у Руди достигли пика во время второго скрининга, но затем начали снижаться, когда малыша перевели на диету из цельных продуктов. Теперь он больше всего любит шпинат с сыром и чесноком.

Детское пюре стало источником свинца (фото: washingtonpost.com)