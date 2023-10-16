"Дитина могла померти". Вихотельку київського садочка звинуватили у жорстокому побитті дівчинки
Батьки звинувачують виховательку столичного державного садочка у побитті дитини, яка ходить у ясельну групу. У дівчинки уся шия у гематомах та подряпинах. З дитини зняли побої.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію користувача Anastasiia Nasteka у групі "БАТЬКИ SOS" у Facebook.
Що відомо про інцидент
"Дитину побила вихователь ясельної групи дитячого садочку № 513 Нікітіна Світлана Федорівна. Гематоми на шиї, які вихователь намагалась замазати зеленкою, підтвердила, що це вона випадково нігтями, навіть не відвела у медпункт", - написала жінка.
Також вона зазначила, що справа уже в поліції, побої з дитини зняли. Буде слідство і далі суд.
"Судмедексперт сказав, що так можна переламати хрящ і дитина може померти. Дитя розказує і показує як саме її била вихователь. Адвокат є, справа ведеться", - написала Анастасія й прикріпила фото дитини із травмами на шиї.
Сліди побоїв на дитині (фото: Facebook/Anastasiia Nasteka)
Під постом багато користувачів залишають обурливі коментарі. Дехто навіть ділиться власними негативними історіями, які траплялись із їхніми дітьми у садочку.
Яка позиція керівництва закладу
Редакція РБК-Україна звернулася за коментарем до освітнього дошкільного закладу № 513, що розташований у столичному районі Теремки. Там підтвердили, що у них працює Нікітіна Світлана Федорівна, але давати коментарі щодо інциденту відмовились.
"У телефонному режимі я коментувати нічого не буду, поки жодної інформації надати не можу", - відповіла директор закладу Капустян Людмила Михайлівна.
Вона додала, що до них можна буде звертатись після розгляду справи.
Також додамо, що у мережі на освітянському сайті вказано, що у Нікітіної Світлани Федорівни є 71 досягнення за різноманітні методичні розробки та семінари.
Зазначимо, що відгуки щодо цього садочку у мережі дуже не однозначні. Одні батьки задоволені ставленням вихователів до дітей, інші заявляють про насилля над малечею.
Відгуки батьків про цей освітній заклад (скриншот)
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