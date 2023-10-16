"Ребенок мог умереть". Воспитательницу киевского садика обвинили в жестоком избиении мальчика

Родители обвиняют воспитательницу столичного государственного садика в избиении ребенка, который ходит в ясельную группу. У мальчика вся шея в гематомах и царапинах. С ребенка сняли побои, а полиция начала следствие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию пользователя Anastasiia Nasteka в группе "БАТЬКИ SOS" в Facebook .

Что известно об инциденте

"Ребенка избила воспитатель ясельной группы детского сада № 513 Никитина Светлана Федоровна. Гематомы на шее, которые воспитатель пыталась замазать зеленкой, подтвердила, что это она случайно ногтями, даже не отвела в медпункт", - написала женщина.

Также она отметила, что дело уже в полиции, побои с ребенка сняли. Будет следствие и дальше суд.

"Судмедэксперт сказал, что так можно переломить хрящ и ребенок может умереть. Ребенок рассказывает и показывает как именно его избивал воспитатель. Адвокат есть, дело ведется", - написала Анастасия и прикрепила фото ребенка с травмами на шее.

Следы побоев на ребенке (фото: Facebook/Anastasiia Nasteka)

Под постом многие пользователи оставляют возмутительные комментарии. Некоторые даже делятся собственными негативными историями, которые случались с их детьми в садике.

Какая позиция руководства заведения

Редакция РБК-Украина обратилась за комментарием в образовательное дошкольное учреждение № 513, расположенное в столичном районе Теремки. Там подтвердили, что у них работает Никитина Светлана Федоровна, но давать комментарии по поводу инцидента отказались.

"В телефонном режиме я комментировать ничего не буду, пока никакой информации предоставить не могу", - ответила директор заведения Капустян Людмила Михайловна.

Она добавила, что к ним можно будет обращаться после рассмотрения дела.

Также добавим, что в сети на образовательном сайте указано, что у Никитиной Светланы Федоровны есть 71 достижения за различные методические разработки и семинары.

Отметим, что отзывы по поводу этого сада в сети очень не однозначны. Одни родители довольны отношением воспитателей к детям, другие заявляют о насилии над детьми.

Отзывы родителей об этом образовательном учреждении (скриншот)