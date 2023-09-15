У школі під Рівним вчитель побив ногами учня у всіх на очах (відео)
На Рівненщині вчитель на уроці застосував фізичну силу до учня. Він жорстоко бив дитину ногами у всіх на очах.
Відео кричущого інциденту опублікували в Instagram Типове Березне.
Деталі побиття дитини у школі
"Вчитель фізкультури б'є учня у Хотинській філії", - йдеться у повідомленні.
Заступник директора філії Валентина Дудар повідомила, що інцидент стався 14 вересня на перерві між заняттями.
За її словами, до керівництва закладу жодних звернень від учня, інших учасників освітнього процесу та батьків не надходило, пише "Рівне Медіа".
Зазначається, що директор усунув від занять фізрука та його замінили іншим викладачем. Продовжується службове розслідування.
"Зараз ми спілкуємося зі свідками, батьками та викладачем із цієї нагоди", - додала Валентина Миколаївна Дудар.
Що думають українці з приводу того, що сталося
Цікаво, що деякі у коментарях написали, що дуже добре знають вчителя фізкультури, він урівноважений і ніколи не бив учнів. Також українці зазначають, що зараз діти здатні "довести до ручки" будь-кого.
- Фізрука знаю дуже давно і з найкращої сторони. Щоб вивести цього чоловіка з себе треба школу з ніг на голову перевернути.
- Фізрука знаю дуже добре навчав у нас у школі дуже добрий вчитель, це учні зараз такі, що мертвий із могили встане.
- Значить малий довів вчителя, сам винний.
- Ні в якому разі не виправдовую дії "вчителя", але це як потрібно допекти, щоб він таке зробив?
- Він був моїм учителем фізкультури, знаю його лише з гарної сторони. У цій ситуації не виправдовую його, але й добре знаю поведінку сучасних дітей. Аби довести, зняти на відео та посміятися.
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