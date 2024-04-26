Дитина часто хворіє. Лікар розказав, коли це є нормою

Чому діти часто хворіють?

За словами лікаря, основна причина, чому ваша дитина заражається цими інфекціями, полягає в тому, що вона постійно піддається впливу нових вірусів. Існує щонайменше 200 різних вірусів, що можуть викликати подібні симптоми.

Більшість малюків і дошкільнят можуть мати до 12 простудних захворювань на рік та симптоми можуть тривати до 14 днів.

Також медик розказав, що іноді кашель може тривати до шести тижнів. Це означає, що діти можуть хворіти більшу частину року і все це не говорить, що у дитини "поганий імунітет".

"Якщо дитина добре росте та розвивається, незважаючи на ці захворювання, то це норма", - повідомив Дмитро.

Коли батькам бити тривогу?

Дитина часто хворіє й погано росте та не набирає вагу

Часті бактеріальні інфекції, що протікають важко, вимагаючи кількох госпіталізацій та/або кількох раундів антибіотиків.

Немає здорових проміжків між захворюваннями

Часта та рецидивуюча молочниця

У вашій сім'ї в анамнезі були порушення імунітету.

Профілактика хвороб

Практика правильного миття рук. Навчіть дітей правильно мити руки після відвідування туалету. У міру дорослішання заохочуйте їх мити руки після висякання або торкання носа. Використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, якщо немає мила та води.

Вакцинація згідно календарю імунізації та додаткова вакцинація (від пневмокока, грипу, менінгококу і тд.)

Збалансоване здорове харчування

Сон

Фізичні навантаження/Прогулянки

Запам'ятайте, що полівітаміни, БАДи, гомеопатія, "чудо-схеми" по 3-6 місяців із "чудо-препаратами", ніколи не піднімуть дитині імунітет!