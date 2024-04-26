Дитина часто хворіє. Лікар розказав, коли це є нормою

Багато батьків з маленькими дітьми можуть відчувати, що часті хвороби, ніколи не закінчаться та й у них виникає питання, скільки хвороб на рік є нормою?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.
За словами лікаря, основна причина, чому ваша дитина заражається цими інфекціями, полягає в тому, що вона постійно піддається впливу нових вірусів. Існує щонайменше 200 різних вірусів, що можуть викликати подібні симптоми.
Більшість малюків і дошкільнят можуть мати до 12 простудних захворювань на рік та симптоми можуть тривати до 14 днів.
Також медик розказав, що іноді кашель може тривати до шести тижнів. Це означає, що діти можуть хворіти більшу частину року і все це не говорить, що у дитини "поганий імунітет".
"Якщо дитина добре росте та розвивається, незважаючи на ці захворювання, то це норма", - повідомив Дмитро.
Запам'ятайте, що полівітаміни, БАДи, гомеопатія, "чудо-схеми" по 3-6 місяців із "чудо-препаратами", ніколи не піднімуть дитині імунітет!
Нагадаємо, МОЗ попередило українців про небезпечну хворобу.