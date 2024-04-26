Ребенок часто болеет. Врач рассказал, когда это норма

Многие родители с маленькими детьми могут чувствовать, что частые болезни никогда не закончатся и у них возникает вопрос, сколько болезней в год является нормой?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
По словам врача, основная причина, почему ваш ребенок заражается этими инфекциями, состоит в том, что он постоянно подвергается влиянию новых вирусов. Существует не менее 200 различных вирусов, которые могут вызывать подобные симптомы.
Большинство детей и дошкольников могут иметь до 12 простудных заболеваний в год и симптомы могут длиться до 14 дней.
Также медик рассказал, что иногда кашель может занять до шести недель. Это значит, что дети могут болеть большую часть года и все это не говорит, что у ребенка "плохой иммунитет".
"Если ребенок хорошо растет и развивается, несмотря на эти заболевания, это норма", - сообщил Дмитрий.
Запомните, что поливитамины, БАДы, гомеопатия, "чудо-схемы" по 3-6 месяцев с "чудо-препаратами", никогда не поднимут ребенку иммунитет!
Напомним, Минздрав предупредил украинцев об опасной болезни.