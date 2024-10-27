Дитина буде ділитися абсолютно всім: як батькам з нею побудувати довірчі стосунки

Завжди робіть так, як навчаєте дитину

В очах своєї дитини ви маєте бути лідером та авторитетом, а для цього ви маєте чинити та робити саме так, як ви дитину навчаєте. Якщо у вашій шафі безлад, то вимагати від дитини порядку в її шафі - марно. І наполягати на здоровому харчуванні, якщо ви його не дотримуєтеся - так само.

Навчіться слухати та чути

Завоювати довіру та повагу своєї дитини можна, якщо навчитеся вислуховувати її думку та приймати її точку зору. Уникайте при цьому гострих висловлювань та критики на адресу дитини. Не забувайте, що ваш малюк - вже особистість, і має право на власну точку зору.

Навчіться розмежовувати поради та вказівки, якщо хочете щось підказати або допомогти дитині правильно вчинити у конкретній ситуації. Якщо ви побудуєте спілкування таким чином, то воно буде більш комфортним і невимушеним, а дитина буде вам довіряти повністю, без побоювання, що її засудять або будуть сварити.

Ніколи не обманюйте

Правда можу бути дуже гіркою, а іноді навіть травматичною. Але це не привід у спілкуванні з дитиною вдаватися до брехні. Залежно від віку можна по-різному пояснювати ситуацію, щоб правда не була для малечі занадто неприємною.

Для чого це потрібно? Для того, щоб ваша дитина могла вам довіритися і не боятися, що ви говорите одне, а насправді може статися щось зовсім інше, невідоме та небезпечне.

Дотримуйтеся обіцянок

Ніколи не обіцяйте дитині того, чого ви не зможете виконати. Краще одразу скажіть, що не зможете це виконати або не впевнені у тому, що це вдасться. Заздалегідь попередьте, що те, чого чекає дитина, в ситуації, яка склалася, не зможе статися.

Бувають ситуації, коли обставини складаються таким чином, що ви не можете виконати якусь обіцянку. У такому випадку постарайтеся якомога раніше повідомити про це дитині. І поясніть, чому так склалося. Так, вона засмутиться, але ще більшим розчаруванням для неї стануть нездійсненні очікування.

Будьте обережні з покаранням

Ваша обіцянка покарання не має бути голослівною. Якщо ви це сказали та пояснили, яке покарання буде за непослух, то подумайте, чи зможете ви його реалізувати у разі потреби.

Наприклад, ви попередили, що не візьмете дитину у наступну поїздку за погану поведінку. Обдумайте заздалегідь, чи це справді реально. Якщо погрозу ви виконати не зможете, то це, як не дивно, також підірве довіру дитини до вас.

Цінуйте та поважайте дитячу чесність

Дайте зрозуміти дитині, що її чесність є вкрай важливою для вас та заохочуйте її бажання поділитися з вами своїми емоціями, враженнями, переживаннями та почуттями. У майбутньому це допоможе дитині стати цілісною особистістю та впевненою у собі людиною.