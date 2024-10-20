"Я від вас піду". Найпоширеніші дитячі маніпуляції і як батькам на них реагувати

Діти - найкращі маніпулятори. Вони уважно спостерігають за реакцією дорослих, а потім це використовують отриману інформацію для своїх хитрощів. Думаю, що кожні батьки знають оцей погляд оленятка Бембі, коли дитина щось випрошує.

Які маніпуляції найчастіше використовують діти і як батькам на них не вестися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Мам, ще 5 хвилин

Незалежно від того, це стосується гри, перегляду мультфільму, книжки - всі ці "5 хвилин" затягуються на півгодину-годину-дві.

Щоб впоратися з цим, потрібна сила волі. Зібрати усю силу волі в кулак та відмовити дитині. Бо потрібно дотримуватися режиму дня. Ще можна ставити будильник, якій чітко визначить оці 5 хвилин.

А мені мама (тато) дозволила

Дуже гарна відмовка у розмові з другим з батьків, бабусею або нянею. Особливо, коли мами (тата) нема вдома чи поруч. Завдяки цим хитрощам діти їдять більше, ніж дозволено, морозива і роблять ще купу заборонених речей.

Запам'ятайте, що завжди потрібно перевірити, чи дозволила мама з'їсти всі цукерки. Будьте уважними до питань дитини, коли ви зайняті чимось іншим. Бо ці маленькі хитруни користуються моментом практично завжди, щоб отримати відповідь "угу", а ви цього навіть пам'ятати не будете.

Щось мені недобре

Раптові болі в животі, вусі, горлі, голові чи ще десь з'являються саме тоді, коли ви готуєтеся до виховної години. Або не вивчений вірш, чи контрольна з математики на носі. Звісно, жодна мама не може встояти, все пробачає, все дозволяє та отримує максимальну увагу.

У таких випадках можна хіба сподіватися, що тривога хибна. Але стан здоров'я дитини варто перевірити завжди. Бо правду вони говорять з таким самим виразом обличчя, як й брешуть.

Я більше так не буду

Звісно буде. Потім, з іншими людьми, в інших умовах, але буде. Вам залишається тільки пробачати та пам'ятати, що і в нашому житті було стільки ж тих "ніколи".

Воно само!

Чашки самі стрибають на підлогу та б'ються, штани вилазять на дерева і рвуться, а сердечко на спині у кота намалювалося само.

Тут головне правило - змусити дитину говорити правду та відчувати свою відповідальність за скоєне. Нехай самотужки прибирає, зашиває та відмиває кота.

Я не винен

Винен. Малюк повинен навчитися визнавати свою провину і брати на себе відповідальність за свої вчинки. Поговоріть про це та запевніть, що покарання за це буде меншим.

А можна ще казку? А попити? Я голодний

А ще - давай ти полежиш зі мною (полежимо вдвох), мені сумно, страшно ну або - щось сон мені не йде. Це низка прохань дітей, які активно не хочуть лягати спати. Але режим потрібно зберігати.

Можете обмежити час одною оповідкою або кількома хвилинами розмови на довільну тему. Час вийшов, казка скінчилася, вода випита - пора спати й ніяких "але".

Купи мені це, а я взамін…

Нічого більше не попрошу ніколи, завжди буду гарно вчитися, прибиратиму, буду виносити сміття, в космос полечу. Запам'ятайте, в дітей поняття "ніколи" та "завжди" можуть тривати один день. Тож не вірте цим обіцянкам та провокаціям.

А у Павла такі є

Типове порівняння, яке одразу зачіпає батьків. По-перше, чим ваша дитина гірше, ніж Павло. По-друге, якщо вони купили, то, мабуть, потрібна річ. По-третє, ну можна втішити дитину.

І все, кілька хвилин і у вас в кошику купа непотрібних іграшок (канцтоварів). Що з тим робити? Ігноруйте і не забувайте, що у вас є своя голова не плечах. Тому не варто рівнятися на когось чи коритися моді, думайте про користь для своєї дитини.

Нам нічого не задали

Ну звісно. Це можливо з одного уроку, або двох. Довіряти дитині - це добре. Але перевірте щоденник, напишіть в батьківський чат, спитайте однокласників, подзвоніть вчителю. Дітям потрібен контроль.

Ти найкраща/найкрасивіша/найдобріша мама у світі

Фраза, яка здатна розтопити будь-яке мамине серце. А ще це чудова можливість, щоб виманити у батьків додаткову іграшку, щось смачненьке, кишенькові гроші.

Звісно, такі слова дуже приємні. Візьміть себе у руки, пригорніть свого малюка, скажіть, що ви так раді, що він у вас такий чуйний… і все.

Я від вас піду

Так часто говорять ображені діти, малюючи у своїй уяві збір речей і втечу через вікно. Звісно, нікуди вони не йдуть. Але це ще не кінець.

Вам, батькам, потрібно поставити себе на місце дитини, якій, швидше за все, просто бракує уваги. Поговоріть з нею, дізнайтеся, що насправді хвилює.

Ну будь-ласочка

Ці крики можна задовільнити, лише давши дитині те, чого вона хоче. І так думає значна частина батьків.

Насправді можна спробувати переключити увагу дитини на інші речі, зацікавити чимось ще. Бо погодитеся - і все, цей прийом будуть використовувати довіку.