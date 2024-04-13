"Діти загинули від авіаудару": історія із Бородянки у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Тетяна працювала завідувачкою складу. У його підвалі на початку вторгнення знайшло прихисток понад 150 людей. Тим часом російські війська підходили все ближче. Житлові квартали вони розстрілювали з авіації.

"На наш дім скинули бомби. Обвалилася вся п‘ятиповерхівка. Ми вискочили, одразу побігли туди з онуками. Там все горіло. Потім просили хлопців подивитися. Вони кажуть, що думали, що вони живі", - ковтає сльози пані Тетяна.

На початку березня їй разом із онуками вдасться виїхати із Бородянки. Вона повернулася через кілька місяців. Поховала близьких. А ще оформила опікунство над 16-річним онуком.

"Ми зараз живемо у модульному містечку. Я приходжу туди, на Круг, де ми жили, — діти на першому поверсі, я на другому. Дім відбудується, але там дуже важко. Це рана на все життя", - зізнається Тетяна.

Історію Тетяни ви знайдете тут: https://bit.ly/3VX1kHA

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