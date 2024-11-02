Топ-6 табу для батьків, які допоможуть виховати дитину сильною особистістю

Шкільний період буває важким, як для дитини, так й для батьків. Потрібно увійти в новий ритм, побудувати графік, навчитися правильно сварити та хвалити дитину за успіхи, а ще знайти потрібні слова, аби стимулювати дитину до навчання.
Які 6 речей на тему шкільного навчання мають бути табу для батьків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради нейропсихолога Олександри Косячової в Instagram.
Якщо дитина отримала гарну оцінку - "Ти найкраща, як ти мамочку порадувала! Люблю тебе, молодець!", а не відповіла на уроці - ігнорування або розчароване: "Я знаю, що ти можеш краще".
Саме так ми й знищуємо щире бажання вчитися і перетворюємо це на спектакль, мета якого - порадувати батьків. Так ми садимо дитину на гачок нашої похвали. У результаті - залежність від думки інших.
Так ви позбавляєте її можливості бути собою Пам'ятайте, що найважливіше для дитини - бути хорошою для своїх батьків. Тому вона легко забуде про власні інтереси, тільки щоб "ощасливити" вас та побачити таку жадану батьківську посмішку. Безумовна любов - наше все.
Це стосується відповідальності за реалізацію ваших нереалізованих амбіцій. Дайте можливість їй йти своїм шляхом, не нав'язуйте. Тому що від безмежної любові до батьків дитина може легко і швидко втратити власні інтереси. А потім, років у 40, дуже складно відшукувати ці інтереси десь у глибині дорослої людини.
По-перше, це назавжди втрачені стосунки. П-друге - гарантована брехня. По-третє - агресія. Ну і наостанок: чи зможете ви все життя тримати дитину у страху? Адже, якщо "попустити повіддя", отримаєте результат - повна апатія.
Якщо вам не подобається освітній заклад, краще змініть його. Тому що дитині дуже стресово знаходитися між двох вогнів (батьки-вчитель). А за умов, коли доводиться обирати, дитині точно не до навчання.
Не допитуйтеся після школи: "Яку оцінку отримав?", "Ну що, руку піднімав?". Тому що, коли ви забажаєте, щоб з вами поговорили відверто, і попросите розказати, як пройшов день, гарантовано почуєте: "Нормально, нічого цікавого".
Краще цікавтеся тим, що дитина відчувала, на яке питання відповідала на уроці, в яку гру грала на перерві.
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