Топ-6 табу для родителей, которые помогут воспитать ребенка сильной личностью

Не перегибайте с похвалой

Если ребенок получил хорошую оценку - "Ты самый лучший, как ты мамочку порадовал! Люблю тебя, молодец!", а не ответил на уроке - игнорирование или разочарование: "Я знаю, что ты можешь лучше".

Именно так мы и уничтожаем искреннее желание учиться и превращаем это в спектакль, цель которого - обрадовать родителей. Так мы сажаем ребенка на крючок нашей похвалы. В результате - зависимость от мнения других.

Не дружите с ребенком за его успехи

Так вы лишаете его возможности быть собой. Помните, что самое важное для ребенка - быть хорошим для своих родителей. Поэтому он легко забудет о своих интересах, только чтобы "осчастливить" вас и увидеть такую желанную родительскую улыбку. Безусловная любовь - наше все.

Не перекладывайте на ребенка ответственность

Это касается ответственности за реализацию ваших нереализованных амбиций. Дайте возможность ему идти своим путем, не навязывайте. Потому что от безграничной любви к родителям ребенок может легко и быстро утратить собственные интересы. А потом, лет в 40, очень сложно отыскивать эти интересы где-то в глубине взрослого человека.

Не допускайте, чтобы ребенок учился через страх

Во-первых, это навсегда утраченные отношения. Во-вторых - гарантированная ложь. В-третьих - агрессия. Ну и напоследок: сможете ли вы всю жизнь держать ребенка в страхе? Ведь, если "отпустить поводья", получите результат - полная апатия.

Не жалуйтесь на школу и учителей

Если вам не нравится учебное заведение, лучше поменяйте его. Потому что ребенку очень стрессово находиться между двух огней (родители-учитель). А при условии, когда приходится выбирать, ребенку точно не до учебы.

Не устраивайте допросы

Не спрашивайте после школы: "Какую оценку получил?", "Ну что, руку поднимал?". Потому что, когда вы захотите, чтобы с вами поговорили откровенно, и попросите рассказать, как прошел день, гарантированно услышите: "Нормально, ничего интересного".

Лучше интересуйтесь тем, что ребенок чувствовал, на какой вопрос отвечал на уроке, в какую игру играл на перерыве.