Діти у сім'ї конфліктують між собою: що робити батькам та як владнати ситуацію

Чому виникають конфлікти у дітей

Бійки та сварки переважно виникають, коли йдеться про особисту власність (речі) та територію (життєвий простір). Якщо справа про суперництво (конкуренцію), то передбачається конфлікт, який є результатом батьківського втручання.

Якщо хтось з батьків втручається у з'ясування стосунків і відверто висловлює свою позицію щодо того, хто в цій ситуації "винуватець", а хто "постраждалий", хтось з дітей обов'язково програє.

Чи варто батькам у такій ситуації відійти в сторону і дозволити дітям воювати один з одним? Попри те, що це звучить привабливо, одностайної відповіді - немає. А ось ослабити суперництво батьки можуть, і це підвищить авторитет і допоможе врегулювати конфлікт.

Що можуть зробити батьки при частих конфліктах дітей

Переосмисліть справедливість. Купуйте та давайте дітям речі відповідно до потреб та інтересів. Якщо вашому маленькому танцюристу потрібні нові балетки - купіть їх. Але це не означає, що вашому старшому спортсмену одразу терміново потрібні нові кросівки. Прийде час й для нього.

Порівняння породжує змагання. Ваша 8-річна донька просто ідеальна, а 14-річний син може спокійно пройти повз гору брудних тарілок. Однак, якщо ви будете розхвалювати суперохайність донечки, це абсолютно ніяк не мотивує сина до регулярного прибирання. А ось конфлікт між ними спровокувати може. Тому припиніть порівнювати.

Озвучте розуміння почуттів. Стосунки братів та сестер - це "плавильний казан" різноманітних емоцій. Якщо один з них розгнівається на іншого, скажіть, що розумієте його почуття.

Висловіть свою підтримку і скажіть: "Я знаю, що твоя молодша сестричка іноді може бути справжнім шкідником. Але, коли до тебе прийде твій друг, я зроблю спробу відволікти її якоюсь справою".

Заохочуйте ділитися. Але коли це доречно. Разом з сестрою ложками в стаканчику морозива - це весело. Поділитися під час занять своїм новим мікроскопом з молодшим братом - ні. Дозвольте вашій дитині відчути радість придбання особистої речі, але також і заохочуйте її ділитися з іншими, адже це гідно поваги.

Ярлики можуть нашкодити. Якщо ви скажете: "він у нас дикий" або "вона наш маленький вчений", і при цьому ваші слова почує брат або сестра, ви цим принесете набагато більше шкоди, ніж користі.

Дослідження показують, що якщо ви якось назвали вашу дитину, у неї, безсумнівно, змінюється статус. Від ярликів важко позбутися, і вони можуть поставити в залежне, підпорядковане становище одного брата стосовно іншого, і можуть початися проблеми.

Брати та сестри будуть сваритися. Але це не означає, що конкуренція і ревнощі неминучі. Якщо ви, як батьки, навчитеся підходити розважливо до проблем своїх дітей, то вони будуть відчувати й знати різницю тієї чи іншої поведінки, й будуть поводитися відповідно.