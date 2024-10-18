Дети в семье конфликтуют между собой: что делать родителям и как уладить ситуацию

Почему возникают конфликты у детей

Драки и ссоры преимущественно возникают, когда речь идет о личной собственности (вещи) и территории (жизненное пространство). Если дело в соперничестве (конкуренции), то предполагается конфликт, являющийся результатом родительского вмешательства.

Если кто-то из родителей вмешивается в выяснение отношений и откровенно высказывает свою позицию о том, кто в этой ситуации "виновный", а кто "пострадавший", кто-то из детей обязательно проиграет.

Стоит ли родителям в такой ситуации отойти в сторону и разрешить детям воевать друг с другом? Несмотря на то, что это звучит привлекательно, единодушного ответа нет. А вот ослабить соперничество родители могут, и это повысит авторитет и поможет урегулировать конфликт.

Что могут сделать родители при частых конфликтах детей

Переосмыслите справедливость. Купите и давайте детям вещи в соответствии с потребностями и интересами. Если вашему маленькому танцору нужны новые балетки - купите их. Но это не значит, что вашему старшему спортсмену срочно нужны новые кроссовки. Придет время и для него.

Сравнение порождает соревнование. Ваша 8-летняя дочь просто идеальна, а 14-летний сын может спокойно пройти мимо горы грязных тарелок. Однако, если вы будете расхваливать суперопрятность дочери, это совершенно никак не мотивирует сына к регулярной уборке. А вот конфликт между ними спровоцировать может. Поэтому перестаньте сравнивать.

Озвучьте понимание чувств. Отношения братьев и сестер - это "плавильный котел" разнообразных эмоций. Если один из них рассердится на другого, скажите, что понимаете его чувства.

Выскажите свою поддержку и скажите: "Я знаю, что твоя младшая сестричка иногда может быть настоящим вредителем. Но когда к тебе придет твой друг, я сделаю попытку отвлечь ее каким-то делом".

Поощряйте делиться. Но когда это уместно. Вместе с сестрой ложками в стаканчике мороженого - это весело. Поделиться во время занятий своим новым микроскопом с младшим братом - нет. Позвольте вашему ребенку почувствовать радость приобретения личной вещи, но также и поощряйте его делиться с другими, ведь это достойно уважения.

Ярлыки могут навредить. Если вы скажете: "он у нас дикий" или "она наш маленький ученый", и при этом ваши слова услышит брат или сестра, вы этим принесете гораздо больше вреда, чем пользы.

Исследования показывают, что если вы однажды как-то назвали вашего ребенка, у него, несомненно, меняется статус. От ярлыков трудно избавиться, и они могут поставить в зависимое, подчиненное положение одного брата по отношению к другому и могут начаться проблемы.

Братья и сестры будут ссориться. Но это не значит, что конкуренция и ревность неизбежны. Если вы, как родители, научитесь рассудительно подходить к проблемам своих детей, то они будут чувствовать и знать разницу того или иного поведения, и будут вести себя соответственно.