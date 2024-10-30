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Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч "Динамо"-"Шахтар": фото

Середа 30 жовтня 2024 11:42
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Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч "Динамо"-"Шахтар": фото Фото: діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч "Динамо"-"Шахтар" (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Динамо" разом із громадською організацією "Ліга життя" запросили відвідати "українське класичне", що відбулося в неділю на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, дітей, яких повернули з полону та окупації на територію, підконтрольну Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу футбольного клубу.

Футбольний клуб організував для них спеціальну програму, яка розпочалася з екскурсії по стадіону "Динамо". Дітей зустріли біля колонади та провели найвизначнішими місцями. Вони відвідали музей, конференц-зал, чашу стадіону.

Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч &quot;Динамо&quot;-&quot;Шахтар&quot;: фото

Першим приємним сюрпризом для діток стала зустріч з гравцем першої команди "Динамо" та національної збірної України Олександром Піхальонком. Він поспілкувався з дітлахами та вручив кожному подарунки від клубу.

Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч &quot;Динамо&quot;-&quot;Шахтар&quot;: фото

Далі діти відправились на трибуни стадіону та насолодилися атмосферою "класичного" у протистоянні "Динамо" та "Шахтаря".

Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч &quot;Динамо&quot;-&quot;Шахтар&quot;: фото

Після матчу діти зустрілися та поспілкувалися з гравцями "Динамо", які взяли участь у матчі. Кожен охочий сфотографувався та взяв автографи у футболістів.

Діти, що повернулись з полону та окупації, відвідали матч &quot;Динамо&quot;-&quot;Шахтар&quot;: фото

Футбольний клуб "Динамо" регулярно запрошує дітей на матчі команди, екскурсії, зустрічі з футболістами. Крім того, наш клуб відновлює інфраструктуру лікарень, шкіл, дитсадків, підтримує дитячі будинки та лікарні продуктами і всім необхідним.

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