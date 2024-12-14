Діти Росса та Рейчел у "Друзях": як вони виглядають сьогодні (фото)

Бен Геллер, син Росса, з'явився в серіалі "Друзі" наприкінці першого сезону, коли головний герой ще намагався відновити стосунки зі своєю першою дружиною.

Спочатку роль виконували різні немовлята, а в пізніших сезонах персонажа зіграв Коул Спроус, один із відомих близнюків.

Маленький Коул Спроус із Девідом Швіммером (кадр з серіалу "Друзі")

Брати Дилан і Коул здобули популярність не лише завдяки участі в цьому серіалі, але й своїм власним шоу "Все тіп-топ, або життя Зака і Коді".

Цікава деталь: у попередніх проєктах брати Спроус зазвичай працювали разом, чергуючись у виконанні ролей. Але для "Друзів" запросили лише Коула, що стало винятком із правила.

Коул Спроус (фото: instagram.com/colesprouse)

Зараз Коулу Спроусу 30 років, і він активно продовжує кар’єру в кіно. Одним із його найбільших успіхів за останні роки стала роль у популярному підлітковому серіалі "Рівердейл".

Коул Спроус (фото: Кіноріум)

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Роль маленької Емми Геллер-Грін у серіалі "Друзі" виконували сестри-близнючки Калі та Ноель Шелдонч. Цікавий факт: вони побачили себе на екрані лише в підлітковому віці, оскільки батьки раніше не дозволяли їм дивитися серіал.

Емма Геллер-Грін з Девідом Швіммером (кадр з серіалу "Друзі")

Нині сестри час від часу знімаються в кіно. Оскільки їм ще немає 20 років, можна припустити, що найбільші досягнення та перспективи в їхній кар’єрі ще попереду.

Калі та Ноель Шелдонч (фото: instagram.com/cali.sheldon)