У Черкасах школярі співами і танцями зібрали 50 тисяч для ЗСУ: зворушливе відео

Шестикласниця Яніна Шпортко разом із подругами виконали патріотичну пісню. За словами дівчини, цю пісню вона співала зі своїм дідусем, тому для неї вона особлива.

"Одразу на першій пісні пустили сльозу, тому що наскільки вона душевна, вона про війну, про Україну, за мир. Мій дід покійний бував підспівував мені", - сказала дитина.

Мама дівчинки розповіла, що участь у таких заходах її донька бере щороку. До виступу завжди готується з радістю, бо знає, що так допоможе українським військовим.

"Діти намагаються і хочуть допомагати, долучаються будь-якими способами. Вони допомагають і батькам, і вчителям", - прокоментувала Оксана Шпортко.

Діти у Черкасах зібрали для ЗСУ гроші (suspilne.media)

Директорка школи Людмила Шарапа розповіла, що доброчинні концерти на допомогу українським бійцям відбуваються із 2014 року.

"Ми один єдиний народ, виховуємо дітей справжніми патріотами. Ми не можемо зараз, коли країна в такій небезпеці, коли потрібно допомагати, залишатися осторонь цих справ. Тому всі працюємо: батьки, діти, весь педагогічний колектив", - розповіла вона.

Діти у Черкасах зібрали для ЗСУ гроші (suspilne.media)

Зокрема, наразі вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Їх передали військовим та волонтерам. Командир черкаської тероборони Анатолій Стуженко розповів, що гроші витратять на придбання засобів зв’язку.

"Такі концерти роблять велику справу, оскільки діти розуміють, що таке Україна, хто такі бійці, хто такі захисники і чому це так робиться", - додав він.