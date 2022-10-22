RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкассах школьники пением и танцами собрали 50 тысяч для ВСУ: трогательное видео

Школьники в Черкассах для ВСУ собрали деньги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ученики Черкасской санаторной школы и их родители на благотворительном концерте собрали 50 тысяч гривен в помощь Вооруженным силам Украины. Праздник состоялся к 62-летию заведения.

Об этом сообщает Суспільне.

Шестиклассница Янина Шпортко вместе с подругами исполнили патриотическую песню. По словам девушки, эту песню она пела со своим дедушкой, поэтому для нее она особенная.

"Сразу на первой песне пустили слезу, потому что насколько она душевна, она о войне, об Украине, за мир. Мой дед покойный бывал подпевал мне", - сказал ребенок.

Мама девочки рассказала, что участие в таких мероприятиях ее дочь принимает каждый год. К выступлению всегда готовится с радостью, потому что знает, что так поможет украинским военным.

"Дети пытаются и хотят помогать, приобщаются любыми способами. Они помогают и родителям, и учителям", - прокомментировала Оксана Шпортко.

Дети в Черкассах собрали для ВСУ деньги (suspilne.media)

Директор школы Людмила Шарапа рассказала, что благотворительные концерты в помощь украинским бойцам проходят с 2014 года.

"Мы один единственный народ, воспитываем детей настоящими патриотами. Мы не можем сейчас, когда страна в такой опасности, когда нужно помогать, оставаться в стороне от этих дел. Поэтому все работаем: родители, дети, весь педагогический коллектив", - рассказала она.

Дети в Черкассах собрали для ВСУ деньги (suspilne.media)

В частности, удалось собрать 50 тысяч гривен. Их передали военным и волонтерам. Командир черкасской терробороны Анатолий Стуженко рассказал, что деньги потратят на приобретение средств связи.

"Такие концерты делают большое дело, поскольку дети понимают, что такое Украина, кто такие бойцы, кто такие защитники и почему так делается", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ.

Также мы писали, что 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассышколадопомога арміїВооруженные силы Украины