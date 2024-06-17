Діти Харкова продовжують відвідувати заняття з арттерапії за підтримки фармкомпанії "Здоров’я"

За ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського фармкомпанія "Здоров’я" вже більше року підтримує діяльність мистецького артцентру. Завдяки соціально відповідальному бізнесу малеча безплатно відвідує різні заняття. А ще компанія долучалася до проведення масштабних свят з творчими локаціями, аніматорами та подарунками до Дня захисту дітей, Дня Незалежності і Нового року.

Усі гуртки мають велику популярність, тому викладачі просять батьків завчасно реєструвати своїх дітлахів. Проте місце знаходиться для всіх. Учні дуже люблять заняття в артцентрі за атмосферу, яка тут панує: до кожного досвідчені фасилітатори знаходять індивідуальний підхід. Також тут займаються дітки з особливими потребами, яким потрібна особлива увага і підтримка.

Керівники і викладачі артцентру Zelo дякують фармкомпанії "Здоров’я" та іншим компаніям і організаціям, що фінансують заняття для дітей. Вони говорять, що батьки завжди переказують вдячність усім меценатам, які опікуються малечею Харкова. Для них дуже важливо, щоб у житті дітей були і позитивні емоції, щоб вони не втрачали віру у майбутнє.

Олександр Доровський переконаний, що саме захист і підтримка дітей зараз є неодмінною складовою майбутньої перемоги і відновлення сильної України.

"Ми з перших днів допомагаємо військовим: купляємо техніку для передової, забезпечуємо ліками госпіталі, дбаємо про реабілітацію поранених. Але у цій війні потрібно дбати й про майбутнє, про тих, хто розвиватиме вільну й незалежну країну. Адже саме заради дітей і їхнього добробуту б’ються наші захисники, й тому ми не можемо стояти осторонь цієї проблеми. Й закликаю усіх керівників і власників бізнесу також шукати де вони потрібні й долучатися до таких проєктів" - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров’я".