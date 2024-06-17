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Дети Харькова продолжают посещать занятия по арттерапии при поддержке фармкомпании "Здоровье"

Фото: дети Харькова продолжают посещать занятия по арттерапии (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Фармкомпания "Здоровье" в сотрудничестве с артцентром Zelo помогает детям Харькова развивать свои таланты и восстанавливать ментальное здоровье. Лепля из глины дети разгружают свою психику и могут отвлечься от реалий войны. Во время летних школьных каникул занятия в артцентре продолжатся в обычном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

По инициативе главы наблюдательного совета Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" уже больше года поддерживает деятельность артцентра. Благодаря социально ответственному бизнесу малыши бесплатно посещают разные занятия. А еще компания приобщалась к проведению масштабных праздников с творческими локациями, аниматорами и подарками ко Дню защиты детей, Дню Независимости и Новому году.

Все кружки пользуются большой популярностью, поэтому преподаватели просят родителей заранее регистрировать своих детей. Однако место находится для всех. Ученики очень любят занятия в артцентре за царящую здесь атмосферу: к каждому опытные фасилитаторы находят индивидуальный подход. Также здесь занимаются детки с особыми потребностями, которым требуется особое внимание и поддержка.

Руководители и преподаватели артцентра Zelo благодарят фармкомпанию "Здоровье" и другие компании и организации, финансирующие занятия для детей. Они говорят, что родители всегда благодарны всем меценатам, которые заботятся о малышах Харькова. Для них очень важно, чтобы в жизни детей были и положительные эмоции, чтобы они не теряли веру в будущее.

Александр Доровской убежден, что именно защита и поддержка детей сейчас непременная составляющая будущей победы и восстановление сильной Украины.

"Мы с первых дней помогаем военным: покупаем технику для передовой, обеспечиваем лекарствами госпитали, заботимся о реабилитации раненых. Но в этой войне нужно заботиться и о будущем, о тех, кто будет развивать свободную и независимую страну. Ведь именно ради детей и их благополучия бы и наши защитники, и поэтому мы не можем стоять в стороне от этой проблемы. И призываю всех руководителей и владельцев бизнеса также искать, где они нужны и приобщаться к таким проектам" - отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".

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Харьков