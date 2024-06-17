Дети Харькова продолжают посещать занятия по арттерапии при поддержке фармкомпании "Здоровье"

По инициативе главы наблюдательного совета Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" уже больше года поддерживает деятельность артцентра. Благодаря социально ответственному бизнесу малыши бесплатно посещают разные занятия. А еще компания приобщалась к проведению масштабных праздников с творческими локациями, аниматорами и подарками ко Дню защиты детей, Дню Независимости и Новому году.

Все кружки пользуются большой популярностью, поэтому преподаватели просят родителей заранее регистрировать своих детей. Однако место находится для всех. Ученики очень любят занятия в артцентре за царящую здесь атмосферу: к каждому опытные фасилитаторы находят индивидуальный подход. Также здесь занимаются детки с особыми потребностями, которым требуется особое внимание и поддержка.

Руководители и преподаватели артцентра Zelo благодарят фармкомпанию "Здоровье" и другие компании и организации, финансирующие занятия для детей. Они говорят, что родители всегда благодарны всем меценатам, которые заботятся о малышах Харькова. Для них очень важно, чтобы в жизни детей были и положительные эмоции, чтобы они не теряли веру в будущее.

Александр Доровской убежден, что именно защита и поддержка детей сейчас непременная составляющая будущей победы и восстановление сильной Украины.

"Мы с первых дней помогаем военным: покупаем технику для передовой, обеспечиваем лекарствами госпитали, заботимся о реабилитации раненых. Но в этой войне нужно заботиться и о будущем, о тех, кто будет развивать свободную и независимую страну. Ведь именно ради детей и их благополучия бы и наши защитники, и поэтому мы не можем стоять в стороне от этой проблемы. И призываю всех руководителей и владельцев бизнеса также искать, где они нужны и приобщаться к таким проектам" - отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".