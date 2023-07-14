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Діти Харкова безкоштовно відвідують заняття з арттерапії за підтримки фармкомпанії "Здоров'я"

Діти Харкова безкоштовно відвідують заняття з арттерапії за підтримки фармкомпанії "Здоров'я" (фото: прес-служба компанії)
Автор: Артем Горовенко

Фармкомпанія "Здоров'я" у межах своєї корпоративно-соціальної відповідальності фінансує заняття для відновлення ментального та психологічного здоров'я малюків із прифронтового регіону. Компанія стала партнером Арт-центру Zelo, чиї професійні художники та фасилітатори організують різноманітні заняття для дітей та дорослих.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Арт-центр Zelo поєднує велику кількість митців, які займаються з дітьми співами, танцями, акторською грою, різними прикладними видами мистецтва. Також є заняття з йоги, кікбоксингу, комп'ютерної та фінансової. грамотності, студія циркової майстерності.

За підтримки фармкомпанії "Здоров'я" у липні для дітей Харкова Арт-центр Zelo проводить курс "Глина".

Навчають дітей досвідчені художники з громадської організації "Художників "Пектораль". Заняття проходять щосереди з 15 до 18 години за адресою м. Харків, просп. Перемоги, 65г. Для відвідування потрібно попередньо зареєструватися (посилання на форму можна знайти за посиланням - Арт- центру Zelo).

На заняттях "Глина" діти навчаються працювати із пластичним матеріалом. Ліплення має заспокійливий ефект, допомагає боротися зі страхами, а також розвиває моторику та фантазію. Ці заняття не вимагають тривалої підготовки, базовими навичками можуть досить швидко опанувати дітей будь-якого віку.

Сама по собі глина дуже м'який і податливий матеріал, що легко набуває форми, а ще дарує нові незвичайні тактильні відчуття.

Є в майстерні та гончарне коло. Учням дуже подобається сам процес взаємодії з механізмом та вчителем. На заняттях діти навчаються працювати за завданням вчителя, так і вільно втілювати в глині власні фантазії.

Фармкомпанія "Здоров'я" також акцентує увагу суспільства на проблемі реабілітації дітей, що постраждали від війни. Вони потребують м'якої допомоги, потрібен час і кропітка робота, щоб навчити їх знову довіряти, радіти, ставити перед собою цілі та досягати бажаного.

"Наша компанія щодня працює, щоб швидше настала наша перемога. Ми постійно на зв'язку з військовими: допомагаємо їм ліками, дронами, різними технічними засобами. А також дбаємо про тих, хто постраждав від війни і зараз найбільше потребує підтримки - це діти. Наше завдання - захищати майбутнє та зберегти потенціал нашої країни", - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я".

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