Без дітей: вчені розповіли, що буде, якщо люди перестануть розмножуватися

Що буде, якщо люди перестануть народжувати дітей?

Очевидно, що припинення продовження роду змінить життя людей. Першою зміною стали б конфлікти між тими, хто хоче мати нащадків, і представниками руху "чайлдфрі".

Також може з'явився ризик, що, не маючи відповідальності за чиєсь майбутнє, люди перестали б працювати. Це матиме величезні економічні наслідки. Тільки подумайте про те, скільки людей відповідають за безпеку, ситість і освіту дітей.

До того ж за становлення дітей як повноцінних частин суспільства відповідають не лише батьки, а й лікарі, вчителі, психологи тощо. Відповідно без потенційних клієнтів мільйони робочих місць будуть втрачені.

Чи є позитивні наслідки?

Відсутність дітей означає, що ви можете заощадити більше грошей. Адже не потрібно витрачати гроші на забезпечення дитини.

Навколишнє середовище також мало б певну користь. Це тому, що потреби у воді та їжі будуть меншими. Також люди продукували б менше відходів і займали б менші площі для проживання.

А як після довгої паузи продовжився б процес розмноження?

Коли мине 50 років і ми знову почнемо народжувати дітей, світ може стати хаотичним. Новонароджені відповідали б за відновлення того, що залишилося від людської раси.

Наймолодшій жінці на Землі було б 50. А в 50 років шанси завагітніти природним шляхом становлять лише 1%. Таким чином, замість 140 мільйонів немовлят ми, швидше за все, матимемо лише 700 000 у перший рік.

Наявність старших батьків може призвести до того, що діти мають підвищений ризик вроджених вад, деяких видів раку та навіть шизофренії. Немовлята також ризикують мати проблеми з навчанням і проблеми, пов’язані з хромосомами, такі як синдром Дауна.

У результаті всі наші знання про догляд за дітьми були б переважно теоретичними. Можливо, через 50 років, коли ми не мали справу з немовлятами, ми взагалі не хотіли б починати потомство.