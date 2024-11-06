"Дітей росіяни поранили під час стрілянини": Світлана довірила свою історію музею "Голоси Мирних"

Діти були у домі, а дорослі поралися на подвір’ї, коли почалася стрілянина. Cвітлана побачила, що з боку лісу йдуть російські військові.

"На моїх очах вони дядька застрелили. Почали горіти літня кухня і сарай", - розповідає Світлана музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Вона не розуміла, що з дітьми. Заходити до будинку їй довелося вже з ворожими солдатами і вона одразу побачила, що з дочкою трапилася біда.

"У Валерії була пошкоджена нога вище коліна. Я кричала, лаялася, плакала… Не знаю, як, але добилася, що мені дали медика, і їй зробили перев’язку", - не приховує сліз Світлана.

Те, що кульове поранення отримав і її син Назарій, жінка побачила не одразу - хлопчик переживав, що порвалася його улюблена футболка і застібнув кофтину, щоб приховати це…

Про те, як Світлана рятувала дітей, їхні вимушені подорожі кількома країнами і те, як вона побачилася з чоловіком, який пройшов ворожий полон - дивіться тут.

У рамках програми "Рінат Ахметов Дітям. Реабілітація поранених дітей" Фонд надає допомогу дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.