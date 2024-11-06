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"Детей россияне ранили во время стрельбы": Светлана доверила свою историю музею "Голоса Мирных"

Фото: Светлана доверила свою историю музею "Голоса Мирных"
Автор: Александр Мороз

Светлана в начале вторжения оказалась в деревне Старая Буда под Киевом. Когда враг заходил туда, погиб дядя, мужа забрали в плен, а дочь и сына ранило. Историей своей семьи Светлана поделилась во время курса физической и психологической реабилитации Фонда Рината Ахметова, который проходили ее дети, Назарий и Валерия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Дети были в доме, а взрослые возились во дворе, когда началась стрельба. Светлана увидела, что со стороны леса идут русские военные.

"На моих глазах они дядю застрелили. Начали гореть летняя кухня и сарай", - рассказывает Светлана музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Она не понимала, что с детьми. Заходить в дом ей пришлось уже с вражескими солдатами, и она сразу увидела, что с дочерью случилась беда.

"У Валерии была повреждена нога выше колена. Я кричала, ругалась, плакала… Не знаю как, но добилась, что мне дали медика, и ей сделали перевязку", - не скрывает слез Светлана.

То, что пулевое ранение получил и ее сын Назарий, женщина увидела не сразу - мальчик переживал, что порвалась его любимая футболка и застегнул кофту, чтобы скрыть это.

О том, как Светлана спасала детей, их вынужденные путешествия по нескольким странам и то, как она увиделась с мужчиной, который прошел враждебный плен – смотрите здесь .

В рамках программы "Ринат Ахметов Детям. Реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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