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Дітей не пустили в укриття в Києві: історія отримала завершення, але українці не згодні

У Києві дітей з собакою не пустили в укриття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою. Скандал уже отримав своє завершення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис народного депутата Леоніда Ємця у Facebook розповідає, чим завершилася історія.

Що цьому передувало

Охоронець школи №40 у Святошинському районі Києва відмовився пускати дітей до укриття під час повітряної тривоги, оскільки брат і сестра були з собакою. 

У той момент над Києвом працювала ППО, падали уламки, а діти шукали інше сховище.

Директорка навчального закладу пояснювала такі дії тим, що в інших дітей могла бути алергічна реакція на собачу шерсть.

Коли злякана дівчинка Саша подзвонила мамі вже в істериці, Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб розібратися в ситуації. 

У Києві дітей не пускали в укриття (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві.

Відомо, що батько Саші та Богдана Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".

Чим завершився скандал

"Охоронця 40-ї школи, який не пустив дітей в укриття під час тривоги - звільнено", - повідомив нардеп Леонід Ємець.

Однак українці, схоже, не згодні з таким рішенням: 

  • "Знайшли стрілочника. Сподіваюся, директору школи премії не виписали".
  • "Але це не рішення. Повинна бути звільнена директорка яка дала таке розпорядження".
  • "Саме охоронець в усьому винний! Соромно за рівень аналізу проблеми!"
  • "Директорка його виправдовує. Відповідальність на ній в першу чергу".
  • "Охоронця для того і наймали, щоб його звільнити, а не керівників".
  • "Легше за все звільнити людину, яка діяла згідно зі своєю посадової інструкції, виконувала розпорядження. Які, до речі, хтось затвердив і поставив свій підпис!"

 

Раніше ми показували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів гривень, яке облаштували на Київщині.

Дивіться також, який вигляд має укриття в підземеллі XVI століття в Луцьку.

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