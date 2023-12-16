Дітей не пустили в укриття в Києві: історія отримала завершення, але українці не згодні

Що цьому передувало

Охоронець школи №40 у Святошинському районі Києва відмовився пускати дітей до укриття під час повітряної тривоги, оскільки брат і сестра були з собакою.

У той момент над Києвом працювала ППО, падали уламки, а діти шукали інше сховище.

Директорка навчального закладу пояснювала такі дії тим, що в інших дітей могла бути алергічна реакція на собачу шерсть.

Коли злякана дівчинка Саша подзвонила мамі вже в істериці, Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб розібратися в ситуації.

У Києві дітей не пускали в укриття (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві.

Відомо, що батько Саші та Богдана Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".

Чим завершився скандал

"Охоронця 40-ї школи, який не пустив дітей в укриття під час тривоги - звільнено", - повідомив нардеп Леонід Ємець.

Однак українці, схоже, не згодні з таким рішенням: