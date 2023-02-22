Дистанційно, змішано чи очно: як будуть працювати школи в Україні 23-24 лютого

Київ

У КМДА ухвалили рішення про перехід столичних шкіл на змішаний формат навчання протягом 22-24 лютого. Тобто ті школи, які працювали в очному режимі, повинні скоригувати навчальний процес відповідно до вимог.

У школах паралельно організовано дистанційне навчання. Тому за потреби батьки можуть залишити своїх дітей вдома.

"Крім того, всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу", - йдеться в повідомленні.

До змішаного формату навчання долучаються школи:

Луцьку

Вінницької області

Кропивницького

Де навчання буде повністю дистанційним

Рівне

Мері міста Олександр Третяк у своєму Telegram-каналі повідомив, що 23-24 лютого школи перейдуть на дистанційну форму навчання. Проте дитячі садки працюватимуть в черговому режимі на випадок, якщо дитину не буде з ким залишити.

"Рекомендуємо залишити дітей дома, але якщо у вас не буде такої можливості, то вихователі в дитячих садочках все одно працюватимуть", - написав він.

Черкаси

Очільник міста Анатолій Бондаренко розповів на своїй сторінці у Facebook, що 23 та 24 лютого школярі Черкас навчатимуться онлайн. З цим проханням неодноразово зверталися батьки дітей.

"Друзі, підготуйтеся, будь ласка. Ми думаємо, що це правильне рішення", - сказав він.

Івано-Франківськ

Руслан Марцінків повідомив, що школярі Івано-Франківських закладів освіти перейдуть на дистанційну форму навчання. Це триватиме лише два дні: 23 та 24 лютого.

"З точки зору безпеки розглядаємо, що навчання буде відбуватися в онлайн-режимі. Все-таки річниця війна, ворог любить такі дати. Тому краще перестрахуватися", - сказав він.

Бровари

Міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі написав, що школи працюватимуть дистанційно з 22 до 24 лютого включно.

Очевидно, це пов'язано з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами РФ, з метою збереження здоров'я та життя дітей та педагогічних працівників.

Проте броварські дитячі садочки будуть відкриті в штатному режимі.

Волинь

Очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко також запропонував перевести школи на дистанційний формат навчання протягом 22-24 лютого.

"Для спокою батьків, вчителів та безпеки дітей підтримуємо позицію Міністерства освіти та науки України організувати навчальний процес у ці дні дистанційно", - написав він у своєму Telegram.

Однак школи в Луцьку матимуть змішаний формат навчання. Дитячі садочки будуть відкриті в штатному режимі.

Ніжин

Школи та садочки Ніжина працюватимуть дистанційно протягом 22-24 лютого. Про це розповів міський голова Олександр Кодола "Суспільному".

"Ми знаємо, що російські терористи люблять символічні дати. Символічними якраз є 23 і 24 лютого. Тому, на мою думку, краще перестрахуватися і нехай краще будуть ці два дні у форматі дистанційного навчання", - сказав він.

Одеса

В Одеській ОВА порекомендували з 22 по 24 лютого 2023 року здійснювати освітній процес використанням дистанційного навчання у навчальних закладах області усіх типів.

Тернопіль

23 та 24 лютого у Тернополі будуть навчатися дистанційно учні шкіл, студенти закладів професійної (професійно-технічної підготовки), фахової передвищої та вищої освіти.

Садочки в Тернополі працюватимуть.

"Однак, рекомендуємо, якщо є можливість, залишіться з дошкільням у безпечному місці. Такі заходи пов’язані із рекомендацією Міністерства освіти і науки України та заходами безпеки у дні, коли минає рік з початку повномасштабного вторгнення", - написав міський голова Сергій Надал.

Чернівці

Школи Чернівців також переходять на дистанційний формат навчання протягом 22-24 лютого. А от із садочками ситуація дещо відрізняється від інших регіонів.

Будуть створені чергові групи, куди батьки зможуть привести дійте лише в крайньому разі. Проте представники влади рекомендують від цього утримуватися.

Які школи визначають формат навчання самостійно

Львів

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що формат навчання на цей тиждень школи у Львові визначають самі.

"Педагогічна рада може сама розв'язувати це питання, залежно від бажання батьків. Знаю, що є школи, які будуть проводити навчання офлайн, є такі, що 23-24 лютого перейдуть на онлайн", - зазначив керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Чернігів

Начальник обласного управління освіти та науки Юрій Музика повідомив, що кожен навчальний заклад самостійно вирішує, який формат навчання провести саме 23 чи 24 лютого.

Окрім Ніжина, подібних рішень ще не було.

Закарпаття

"Усім закладам освіти області рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання, щоб убезпечити життя і здоров'я кожного. Також закликаємо батьків за можливості у ці дні не вести дітей у дитсадки", - наголосила директорка департаменту освіти та науки, молоді та спорту ОВА Мар'яна Марусинець.