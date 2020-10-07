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Дистанция не поможет: медики рассказали правду о коронавирусе и защите от него

Среда 07 октября 2020 07:32
Дистанция не поможет: медики рассказали правду о коронавирусе и защите от него
Врачи в больнице (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Врачи рассказали о коронавирусе

Коронавирус продолжают исследовать ученые со всего мира. Так американские медики заявили, что в помещении COVID-19 можно заразится даже на расстоянии более полтора метра.

Обстоятельства, при которых возможно заражение описаны в обновленных рекомендациях по предотвращению распространения коронавируса Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Американские ученые говорят о том, что существуют необычные обстоятельства, когда люди с коронавирусной инфекцией заражали других, при том, что они находились на расстоянии более 1,5 метра. Кроме того, заражение даже происходило после того, как человек с COVID-19 покинул помещение.

Заражение коронавирусом происходило в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где люди занимались активностями и у них было интенсивное дыхание. Такая среда может накапливать вирусные частицы.

Медики советуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маску, не забывать мыть руки, чистить соприкасающиеся поверхности и при плохом самочувствии оставаться дома.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья Украины рассказали жителям страны, как нужно себя вести при первых симптомах коронавируса.

Ранее мы писали о том, что больная коронавирусом украинка рассказала о больницах, в которых койки стоят в коридорах.

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