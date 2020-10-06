Больная коронавирусом украинка рассказала о больницах: койки стоят в коридорах

Украинка рассказала о своей болезни COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Украинка сообщила о том, как болеют COVID-19

Украинка из Днепра заболела коронавирусом и описала свой опыт лечения. У Юлии была несколько дней высокая температура, а потом у нее пропало обоняние. По словам днепрянки, температуру она сбивала парацетамолом. Сейчас она до сих пор лечится, чувствует сильную слабость и кашляет даже от легкой работы по дому. Об этом Юлия Кононенко написала на своей странице в Instagram.

"Лечения от короны как такового нет, тебя лечат симптоматически. Начиная с самоизоляции, если твое состояние не ухудшается, то в больницу тебя не кладут. А в больнице я вам скажу сейчас происходит полный треш", - отметила девушка.

Она сообщила, что тем, кто не верить в коронавирус - лучше не попадать в больницы. Юлия написала, что с самого начала ее не подключали к приложению "Дія", которое контролирует перемещение больных. Поэтому вы не можете быть уверенными в том, что рядом с вами в транспорте не стоит больной человек.

"В больнице мест почти нет, койки поставили уже, на всякий случай, в коридоре. Я сделаю еще много постов, если вам интересно об этом читать. Хочу сказать одно, пока я была на самоизоляции - это было чисто на моей ответственности. Меня не подключали к Дія, меня не проверяли, вы не можете быть уверенным, что рядом с вами в транспорте сейчас сидит здоровый человек", - написала девушка.

Также Юлия призвала украинцев надевать маски правильно, а не с открытым носом, и пожелала не болеть.

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Как мы ранее писали, волонтер рассказала о критической ситуации с COVID-19 в больницах Одессы.