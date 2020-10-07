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Дистанція не допоможе: медики розповіли правду про коронавірус і захист від нього

Середа 07 жовтня 2020 07:32
Дистанція не допоможе: медики розповіли правду про коронавірус і захист від нього
Лікарі в лікарні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лікарі розповіли про коронавірус

Коронавірус продовжують досліджувати вчені зі всього світу. Так американські медики заявили, що в приміщенні COVID-19 можна заразиться навіть на відстані більше півтора метра.

Обставини, при яких можливе зараження описані в оновлених рекомендаціях щодо запобігання розповсюдження коронавірусу Центру по контролю і профілактиці захворювань США.

Американські вчені говорять про те, що існують незвичайні обставини, коли люди з коронавірусною інфекцією заражали інших, при тому, що вони знаходилися на відстані більше ніж 1,5 метра. Крім того, зараження навіть відбувалося після того, як людина з COVID-19 покинула приміщення.

Зараження коронавірусом відбувалося в погано вентильованих і закритих приміщеннях, де люди займалися активностями і у них було інтенсивне дихання. Таке середовище може накопичувати вірусні частки.

Медики радять дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра, носити маску, не забувати мити руки, чистити поверхні до яких доторкаєтесь і при поганому самопочутті залишатися вдома.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли жителям країни, як потрібно себе вести при перших симптомах коронавірусу.

Раніше ми писали про те, що хвора коронавірусом українка розповіла про лікарні, в яких ліжка стоять в коридорах.

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