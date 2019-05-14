Disney подарил сыну Меган Маркл милый мультик (видео)

Компания Disney оригинально поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением первенца - студия выпустила милый мультфильм специально для маленького Арчи.

На видео медвежонок Винни-Пух идет от своего лесного домика, а в руках (лапках) у него голубая книга с королевским венцом на обложке. Легендарный сказочный персонаж приходит в Виндзорский замок, где поселились Меган и Гарии со своим сыном, и вручает книгу молодым родителям. Потом Винни садится у ног герцогини Сассексской и слушает вместе с Арчи и Гарри, как она читает книгу малышу. К слову, сам Арчи в анимационной короткометражке не фигурирует, однако в кадре видно колыбель, подписанную именем самого маленького члена королевской семьи.

"Это начало великого приключения", - многозначительно прокомментировали мультик представители Disney.

Возможно, уже в скором времени фанатов Меган Маркл и принца Гарри ждет продолжение милой истории.

Disney подарил сыну Меган Маркл милый мультик

Добавим, что видео было нарисовано вручную акварелью старшим главным художником Disney Кимом Раймондом.

"Это действительно особенный подарок", - прокомментировал видеоролик специальный королевский обозреватель Омид Скоби в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в День матери Меган Маркл опубликовала новое фото своего маленького Арчи.

Тем временем стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри не имеют опеки над собственным ребенком.