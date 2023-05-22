"Дірявий" пиріг за копійки: рецепт, який ви поставите на повтор

Бюджетний "дірявий" пиріг з оригінальним виглядом точно підкорить вас своїм смаком. А ваше сімейство проситиме готувати його знову і знову.

Склад пирога

Для тесту:

Яйця - 3 шт.

Борошно - 100 г

Сіль - щіпка

Цукор - 80 г

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Ванільний цукор - 10 г

Рослинна олія без запаху - 3 ст. л.

Для сиропу:

Цукор - 100 г

Вода - 140 г

Какао - 1 ст. л.

Вершкове масло - 40 г

Покрокове приготування

Розділіть яйця на жовтки і білки. Збийте білки з дрібкою солі. Поступово додайте в білки цукор, продовжуючи збивати. Додайте ванільний цукор.

Поставте розігріватися духовку до температури 180 градусів.

Додайте жовтки і далі збивайте. Влийте олію і знову перемішайте міксером. Має вийти світла повітряна маса.

Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно введіть його в яєчну масу, перемішуючи лопаткою.

Випікайте в формі з пергаментом протягом 30 хвилин. Духовку протягом цього часу відкривати не можна. Залиште остигати у формі протягом 30 хвилин.

Тим часом приготуйте сироп. Змішайте цукор з водою, поставте варитися протягом 5 хвилин після закипання. Додайте в нього какао і масло.

Зробіть наскрізні проколи по пирогу і полийте зверху сиропом. Дайте настоятися протягом 10 хвилин. Наш пиріг готовий. Смачного!