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"Дырявый" пирог за копейки: рецепт, который вы поставите на повтор

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Понедельник 22 мая 2023 08:31
"Дырявый" пирог за копейки: рецепт, который вы поставите на повтор Как приготовить дырявый пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Бюджетный "дырявый" пирог с оригинальным видом точно покорит вас своим вкусом. А ваше семейство будет просить готовить его снова и снова.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Состав пирога

Для теста:

  • Яйца - 3 шт.
  • Мука - 100 г
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 80 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Растительное масло без запаха - 3 ст. л.

Для сиропа:

  • Сахар - 100 г
  • Вода - 140 г
  • Какао - 1 ст. л.
  • Сливочное масло - 40 г

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте белки с щепоткой соли. Постепенно добавьте в белки сахар, продолжая взбивать. Добавьте ванильный сахар.

Поставьте разогревающуюся духовку до температуры 180 градусов.

Добавьте желтки и далее взбивайте. Влейте масло и перемешайте снова миксером. Должна получиться светлая воздушная масса.

Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно введите в яичную массу, перемешивая лопаткой.

Выпекайте в форме с пергаментом в течение 30 минут. Духовку в течение этого времени открывать нельзя. Оставьте остывать в форме в течение 30 минут.

Тем временем приготовьте сироп. Смешайте сахар с водой, поставьте вариться в течение 5 минут после закипания. Добавьте в него какао и масло.

Сделайте сквозные проколы по пирогу и полейте сверху сиропом. Дайте настояться 10 минут. Наш пирог готов. Приятного аппетита!

Ранее мы писали, что будет, если не просеивать муку.

Также читайте, как приготовить пирог "Бедный студент".

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