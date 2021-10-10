Директор "Южмаша" предупредил об угрозе техногенной катастрофы: "ситуация крайне опасна!"

Директор "Южмаша" обратился к министерству промышленности, космическому агентству и мэрии Днепра с призывом отреагировать на ситуацию.

"Срок эксплуатации резервуаров, где хранится гептил, истек. При отсутствии средств условия хранения ухудшаются и уже не могут надежно обеспечить необходимый уровень безопасности работников предприятия и жителей города в окружающих жилых районах. Уже имели место случаи испарения высокотоксичных агрессивных химических веществ, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью населения. Ситуация крайне опасна!" - говорится в письме.

Гептил на заводе, согласно постановлению Кабмина от декабря 2018 года, должны были утилизировать до 2020-го. Хранение вещества в год обходится предприятию в около 20 миллионов гривен. За все это время никакой компенсации расходов, как и средств на утилизацию, так и не поступало.

Войт отметил, что "Южмаш" не имеет возможности самостоятельно решить проблему дальнейшего надежного хранения и последующей утилизации этого крайне опасного для человека компонента ракетного топлива.

Директор "Южмаша" рассказал о больших рисках из-за ситуации с гетпилом на заводе (фото: facebook.com / Yuliya Segeda)

Гептил имеет очень невысокую предельно допустимую концентрацию. При воздействии на человека поражаются все системы: иммунная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, нервная, желудочно-кишечный тракт, печень, кожа, также это вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных пороков. Смертельная доза гептила для человека составляет 1 микрограмм на 1 литр воды.