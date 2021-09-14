Директор Института гастроэнтерологии придумал себе громкую должность в НАМН: что известно

Директор Института гастроэнтерологии Юрий Степанов, который является кандидатом в члены-корреспонденты Национальной Академии медицинских наук, подписывает письма и документы как главный специалист НАМНУ по гастроэнтерологии и диетологии, хотя такой должности в структуре Национальной Академии медицинских наук вообще не существует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ руководства Академии на запрос президента Европейского клуба панкреатологов Натальи Губергриц, который есть в распоряжении редакции.

В связи этим Губергриц обратилась к президенту НАМНУ Виталию Цимбалюкю, указывая на факт самозванства кандидата в члены-коррепонденты академии.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос соответствия моральных качеств званию профессора, должности директора академического института, соблюдения академической добродетели профессором Степановым Ю.М. Обращаю Ваше внимание на тот факт, что многократно профессор Степанов подписывает различные письма, документы как главный специалист НАМНУ по гастроэнтерологии и диетологии. В то же время, по запросу моего представителя Н. А. Крылова получен официальный ответ, что такой должности в НАМНУ нет, т.е. можно говорить о самозванстве", - говорится в письме.

Напомним, что Наталья Губергриц - доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского Клуба панкреатологов, член Совета Европейского Клуба панкреатологов и Международной Ассоциации панкреатологов, многократный лауреат премий Европейского Клуба панкреатологов и Международной Ассоциации панкреатологов, избранный президент Европейского Клуба панкреатологов (на 2022).