Директор Інституту гастроентерології вигадав собі гучну посаду у НАМН: що відомо

Директор Інституту гастроентерології Юрій Степанов, який є кандидатом у члени-кореспонденти Національної Академії медичних наук, підписує листи та документи як головний фахівець НАМНУ з гастроентерології та дієтології, хоча такої посади у структурі Національної Академії медичних наук взагалі не існує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь керівництва Академії на запит президента Європейського клубу панкреатологів Наталії Губергріц, який є у розпорядженні редакції.

У зв’язку цим Губергріц звернулася до президента НАМНУ Віталія Цимбалюка, вказуючи на факт самозванства кандидата у члени-корепонденти академії.

"Прошу Вас розглянути питання відповідності моральних якостей званню професора, посаді директора академічного інституту, додержання академічної доброчесності професора Степанова Ю.М. Звертаю Вашу увагу на той факт, що багаторазово проф. Ю.М. Степанов підписує різні листи, документи як головний фахівець НАМНУ з гастроентерології та дієтології. В той же час, за запитом мого представника М. О. Крилова отримано офіційну відповідь, що такої посади в НАМНУ немає, тобто можна говорити про самозванство", - говориться у листі.

Нагадаємо, що Наталія Губергріц - доктор медичних наук, професор, президент Українського Клубу панкреатологів, член Ради Європейського Клубу панкреатологів та Міжнародної Асоціації панкреатологів, багаторазовий лауреат премій Європейського Клубу панкреатологів та Міжнародної Асоціації панкреатологів, обраний президент Європейського Клубу панкреатологів (на 2022 рік).