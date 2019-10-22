Директору хора Веревки угрожают расправой: горітиме хата, палатиме

Директор хора Веревки Коринец получает угрозы (коллаж: РБК-Украина)

Скандал с песней про сгоревший дом Валерии Гонтаревой продолжает набирать обороты

После скандальной песни "Квартала 95" про поджег дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую со сцены "Вечернего Квартала" спел Евгений Кошевой вместе с женским составом хора имени Григория Веревки, директор коллектива начал получать сообщения с угрозами.

Об этом руководитель хора Зеновий Коринец рассказал в интервью "Укринформу".

Он показал смс-сообщения с текстом "Горітиме хата, палатиме", "Горіла хата палала, чекаємо на звільнення", "Діяч, пиши заяву на звільнення".

Коринец уточнил, что не знает, какое решение примет лично он. Но коллектив тут не причем. И если в министерстве примут решение об его увольнении, он с ним согласится.

Директор хора имени Григория Веревки получает смс с угрозами (скрин: YouTube/Укринформ)

Руководитель хора также попытался еще раз оправдаться за свое решение. По его словам, руководство "Квартала 95" пригласило коллектив для двух выступлений. Рассказав, что это актуальная тема, которую юмористы хотят осветить. Коринец говорит, понимал, что у человека случилась трагедия, и готов принять весь удар на себя.

"Это я принимал решение, я понимал, что, наверное, не нужно этого делать. Я еще раз говорю, что мой поступок неэтичный относительно Валерии Гонтаревой. Я неправильное решение принял", - говорит руководитель хора.

Зеновий Коринец еще раз лично попросил прощения у Валерии Гонтаревой.

Директор хора имени Григория Веревки получает смс с угрозами (видео: YouTube/Укринформ)