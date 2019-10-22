ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Директору хору Верьовки погрожують розправою: горітиме хата, палатиме

STYLERЖиття    22.10.2019 - 10:35
Директору хору Верьовки погрожують розправою: горітиме хата, палатиме
Директор хору Верьовки Корінець отримує погрози (колаж: РБК-Україна)

Скандал з піснею про згорілий будинок Валерії Гонтаревої продовжує набирати обертів

Після скандальної пісні "Кварталу 95" про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку зі сцени "Вечірнього Кварталу" заспівав Євген Кошовий разом з жіночим складом хору імені Григорія Верьовки, директор колективу почав отримувати повідомлення з погрозами.

Про це керівник хору Зеновій Корінець розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Він показав смс-повідомлення з текстом "Горітиме хата, палатиме", "Горіла хата палала, чекаємо на звільнення", "Діяч, пиши заяву на звільнення".

Корінець уточнив, що не знає, яке рішення прийме особисто він. Але колектив тут не причому. І якщо в міністерстві ухвалять рішення про його звільнення, він з ним погодиться.

Директор хору імені Григорія Верьовки отримує смс з погрозами (скрін: YouTube/Укрінформ)

Керівник хору також спробував ще раз виправдатися за своє рішення. За його словами, керівництво "Кварталу 95" запросило колектив для двох виступів. Розповівши, що це актуальна тема, яку гумористи хочуть висвітлити. Корінець каже, розумів, що у людини сталася трагедія, і готовий прийняти весь удар на себе.

"Це я приймав рішення, я розумів, що, напевно, не потрібно цього робити. Я ще раз кажу, що мій вчинок неетичний щодо Валерії Гонтаревої. Я прийняв неправильне рішення", - говорить керівник хору.

Зеновій Корінець ще раз особисто попросив вибачення у Валерії Гонтаревої.

Директор хору імені Григорія Верьовки отримує смс з погрозами (відео: YouTube/Укрінформ)

Дебіл і покидьок: Коломойський знову "відзначився" висловленням Зеленський відреагував на скандальний номер "Квартала 95" і хору Верьовки
Новини України Квартал 95
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся