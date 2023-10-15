Диплом кочегара, кранівника чи кухаря: як виглядає ПТУ для в'язнів у виправній колонії

Що за колонія

Городищенська виправна колонія №96 є пенітенціарною установою максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини. В установі працює дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі.

У 1905-1937 роках на місці колонії був рафінадний завод, а в 1951 році приміщення заводу були передані для створення режимного об'єкта - інвалідної установи з лімітом в 1 500 осіб чоловічої статі.

Пізніше в установі збудували житлові корпуси, виробничо-господарські приміщення, пробурили артезіанські свердловини, облаштували безпекову зону, а також збудували інші життєво необхідні комунікації.

Чисельність ув'язнених

Установа веде свою історію від в'язниці, де утримувалися священнослужителі та посібники німецького окупаційного режиму, до колонії максимального рівня безпеки для чоловіків, які засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Згідно з даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту (початок вересня 2023 року) в установі утримувалися 339 засуджених.

У додатковому секторі максимального рівня безпеки для утримання засуджених до довічного позбавлення волі утримувались 30 засуджених довічно.

Яку освіту можуть здобути в'язні й скільки охочих

У професійно-технічному училищі в межах колонії у вересні готувалися до нового навчального року.

Згідно з даними правозахисників, близько 30 засуджених після навчання та практичних занять зможуть отримати диплом:

токаря

електрика

кочегара

верстатника широкого профілю

кранівника

Уточнюється, що серед навчальних приладів є працюючий макет робочого крану, токарні станки, фрезерувальний станок. Навчальні класи обладнані практичними знаряддями.

У спеціальному класі проходить також онлайн навчання кухарів.

Станки для навчання (фото: khpg.org)

Ще одне приміщення для "студентів" (фото: khpg.org)

Навчальний клас (фото: khpg.org)