Диплом кочегара, крановщика или повара: как выглядит ПТУ для заключенных в исправительной колонии

Что за колония

Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.

В 1905-1937 годах на месте колонии был рафинадный завод, а в 1951 году помещения завода были переданы для создания режимного объекта - инвалидного учреждения с лимитом в 1 500 человек мужского пола.

Позже в учреждении построили жилые корпуса, производственно-хозяйственные помещения, пробурили артезианские скважины, обустроили зону безопасности, а также построили другие жизненно необходимые коммуникации.

Численность заключенных

Учреждение ведет свою историю от тюрьмы, где содержались священнослужители и пособники немецкого оккупационного режима, до колонии максимального уровня безопасности для мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно данным руководства заведения, на момент мониторингового визита (начало сентября 2023 года) в учреждении содержались 339 осужденных.

В дополнительном секторе максимального уровня безопасности для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы содержались 30 осужденных пожизненно.

Какое образование могут получить заключенные и сколько желающих

В профессионально-техническом училище в пределах колонии в сентябре готовились к новому учебному году.

Согласно данным правозащитников, около 30 осужденных после учебы и практических занятий смогут получить диплом:

токаря

электрика

кочегара

верстальщика широкого профиля

крановщика

Уточняется, что среди учебных приборов есть работающий макет рабочего крана, токарные станки, фрезеровочный станок. Учебные классы оборудованы практическими орудиями.

В специальном классе проходит также онлайн обучение поваров.

Станки для обучения (фото: khpg.org)

Еще одно помещение для "студентов" (фото: khpg.org)

Учебный класс (фото: khpg.org)