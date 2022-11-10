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"Динамо" та Фонд Суркісів допомогають хлопчику у боротьбі зі страшною недугою

Фото: "Динамо" та Фонд Суркісів допомогають хлопчику у боротьбі зі страшною недугою (прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

До ФК "Динамо" та Фонду братів Суркісів звернулася сім'я з Костянтинівки Донецької області. У малозабезпеченій сім'ї 8-річному хлопчику поставили страшний діагноз.

Про це повідомляє прес-службу клубу.

Вчителька дитини повідомила, що хвороба позбавила Михайла можливості вільно пересуватися без ортопедичного пристрою, і єдиним засобом зв'язку із зовнішнім світом у нього є лише мамин телефон.

Благодійний фонд братів Суркісів замовив та придбав спеціальний триколісний ортопедичний велосипед у полтавської сертифікованої компанії, яка є виробником спеціалізованого медичного обладнання, а також - ноутбук з програмним забезпеченням.

За сприяння військової адміністрації міста Костянтинівка благодійна допомога була передана та доставлена хлопчику.

Раніше ми розповідали, як внутрішньо переміщені особи можуть отримати безплатну медичну допомогу.

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