"Динамо" та Фонд Суркісів допомогають хлопчику у боротьбі зі страшною недугою

До ФК "Динамо" та Фонду братів Суркісів звернулася сім'я з Костянтинівки Донецької області. У малозабезпеченій сім'ї 8-річному хлопчику поставили страшний діагноз.

Про це повідомляє прес-службу клубу.

Вчителька дитини повідомила, що хвороба позбавила Михайла можливості вільно пересуватися без ортопедичного пристрою, і єдиним засобом зв'язку із зовнішнім світом у нього є лише мамин телефон.

Благодійний фонд братів Суркісів замовив та придбав спеціальний триколісний ортопедичний велосипед у полтавської сертифікованої компанії, яка є виробником спеціалізованого медичного обладнання, а також - ноутбук з програмним забезпеченням.

За сприяння військової адміністрації міста Костянтинівка благодійна допомога була передана та доставлена хлопчику.