"Динамо" профінансувало закупівлю дронів та Starlink для військової частини А7301

Про це йдеться на сайті клубу.

Зазначається, що бойові частини А7301 виконують завдання по захисту й обороні на сході нашої країни, беручи безпосередню участь у звільненні від російських загарбників населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Командир військової частини підполковник І. Шепетін звернувся до президента "Динамо" Ігоря Суркіса з проханням у разі можливості надати благодійну допомогу частині у вигляді дронів MAVIC3 та систем зв’язку Starlink, які вкрай необхідні на передовій для успішного виконання поставлених завдань.

"Футбольний клуб "Динамо" оперативно відреагував на звернення військових, купівля необхідного обладнання було профінансована, і воно найближчим часом надійде до розпорядження військової частини", - додали в клубі.