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"Динамо" профінансувало закупівлю дронів та Starlink для військової частини А7301

Фото: "Динамо" профінансувало закупівлю дронів та Starlink для військової частини А7301 (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Футбольний клуб "Динамо" профінансував закупівлю дронів та систем зв'язку Starlink для військової частини А7301.

Про це йдеться на сайті клубу.

Зазначається, що бойові частини А7301 виконують завдання по захисту й обороні на сході нашої країни, беручи безпосередню участь у звільненні від російських загарбників населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Командир військової частини підполковник І. Шепетін звернувся до президента "Динамо" Ігоря Суркіса з проханням у разі можливості надати благодійну допомогу частині у вигляді дронів MAVIC3 та систем зв’язку Starlink, які вкрай необхідні на передовій для успішного виконання поставлених завдань.

"Футбольний клуб "Динамо" оперативно відреагував на звернення військових, купівля необхідного обладнання було профінансована, і воно найближчим часом надійде до розпорядження військової частини", - додали в клубі.

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